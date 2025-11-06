タレント関根勤（72）が5日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。大先輩女優とのエピソードを披露した。

「女剣劇」のスターで、2020年に膵臓がんのため死去した浅香光代さん。バラエティーでもご意見番として活躍し、「ミッチー」の愛称で親しまれた。関根は「ミッチーとお仕事すると、お礼状が封書で来るわけよ。開けると果たし状みたいに…」と、蛇腹折りの長い手紙が同封されていると説明。「達筆すぎて半分ぐらい読めない。でも何となくお礼なんだろうなあと思って…これはマズイ！と、封筒と便せん買ってきて、一応2枚にして返事を送りましたよ」と回想した。

浅香さんは同様の丁寧な礼状を共演者に必ず送っていたといい、「西村知美ちゃんはハガキで返事出したのよ。浅香さんにめっちゃ怒られたからね」と関根。「“あんた、なんでハガキなのよ!?”って。そういう世代！」と語った。

「みんな返事はするんですか？しなかったらしなかったで怒られる…？」と聞くかまいたち・山内健司に、関根は「大変ですよ」と返答。「そんな…不届き者ですよ」ともってのほかだとしていた。