「マッチョの楽園を作りたい」――そう語るのが、東海3県を中心に全国各地で障害者グループホームや訪問看護事業を展開しているビジョナリー（名古屋市）の社長、丹羽悠介さんだ。同社は“日本一マッチョが多い介護の会社”を自称しており、ボディビル実業団チーム「7SEAS」を運営。所属するメンバーを含め、数多くのマッチョたちが介護現場で日々働いている。

【マッチョ多数】「実は相性が良い」介護現場で働くマッチョや、ゴリッゴリに仕上がったボディをたっぷり見る

同社はマッチョ人材の広告効果もあって、人手不足も何のその。一般的に「不人気」とされる介護業界でありながら、ガンガンと採用活動を進め、事業拡大に成功している。そもそもなぜ、介護の現場にマッチョ人材を集めることにしたのか。「マッチョの楽園」という言葉に込める思いについて聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

「ヤクザ」を名乗る人たちに拉致されたことも……

――美容師、営業職を経て、23歳で起業されたそうですね。ビジョナリーを創業したきっかけから教えてください。

丹羽悠介さん（以下、丹羽） 美容師を目指した理由は「かっこいいから」という単純なもので、起業もノリでした部分が大きかったです。当時は起業ブームで、堀江貴文さんや藤田晋さんが世の中をにぎわせていた時期。僕もその流れに乗って会社を作りました。

そういう軽いノリで行動する人間だったので、金銭トラブルに巻き込まれたこともありました。

――「金銭トラブル」とは具体的にどんな内容だったのでしょうか？

丹羽 知人が詐欺をしたとでっち上げられ「その連帯責任を負え」というような形で、ヤクザを名乗る人たちに車の中へ拉致されまして……。家族や友人が住んでいる家の前を走り回りながら「損害が出たから責任をとれ」と脅されたんです。

いま思い返すと「ハメられた」と分かりますが、当時は若くて知識もなかったので「逃げられない」と観念してしまって。その場で現金を奪われた挙句、「足りないから」と消費者金融で300万円ほど借りさせられました。知人もグルの可能性が見えてきてしまい、引きこもりになるくらい人間不信になりましたね。

――壮絶な体験ですね……。そこから介護・福祉の仕事に出会ったのはどんな経緯だったのでしょうか？

丹羽 たまたま誘われたボランティアで福祉の現場へ行く機会があり、そこで介護の仕事を知りました。

金銭トラブルで苦労したので、お金のやり取りが怖かったんですけど、そうしたドロドロした世界から離れていて多くの人から感謝される。そこにすごく安心感がありました。



ビジョナリーの丹羽社長

――ビジョナリーは順調に事業を拡大されましたが、人材の獲得には苦労されたそうですね。

丹羽 この業界はずっと人手不足で、募集をかけても反響がないのは昔から変わりません。

求人サイトで一番大きい広告を出しても問い合わせすらゼロでしたから、友達に声をかけまくるしかなくて、年間で1〜2人採用できれば良い、そんなレベルでしたね。人材を確保しないと事業を拡大できないので、どうすれば注目してもらえるかと考え続けた結果、生まれたのが実業団の構想でした。

野球でもサッカーでもなく「マッチョ」の実業団を作ったワケ

――人材確保のために実業団、というのはなかなかユニークですよね。

丹羽 若い人たちが介護の仕事に触れるきっかけをつくりたかったんです。自身の経験も影響していて、僕も最初の仕事に美容師を選んだ理由は、美容師の仕事が好き！ というよりもただ「かっこいい」から。仕事内容ではありませんでした。そこで「やりたいこと」より、もっと他の要素で訴求することが大事だと考えたんです。

実際に若者を対象にアンケート調査してみると、8割が「やりたいことは特にないけど、人間関係が良く、同世代が多い楽しそうな職場で働きたい」と答えていました。

それに、介護の仕事は実際に触れてもらえれば、ネガティブなイメージを持つ人も多い分「想像していたより、いい仕事だね」と思ってもらえるはずだと。でも「介護の仕事いいよ」とか「介護の仕事やらない？」と言ったところで、「興味ないからいいよ」と突っぱねられてしまいます。だから、別のところで自然に触れてもらう導線を作りたかった。

――とはいえ、実業団といえば野球や陸上競技など、スポーツ競技のイメージが強いように感じます。なぜボディビルを？

丹羽 最初はサッカーや格闘技の実業団を考えましたが、サッカーは抱える人数が多く、練習場の確保や用具の準備など費用もかかる。格闘技は自分が好きだったのですが、介護業界ということもあって、バイオレントなイメージもあって、マッチしないなと。

じゃあどうするかと考えた時に、僕自身が筋トレをしていたので「マッチョの実業団は聞いたことないけど、おもしろいな」と思ったんです。練習場はジムだし、金銭的なハードルも低い。個人競技だから大会の日に仕事現場を離れる人数も少なくて済みます。

社長自ら、マッチョをスカウト

丹羽 何よりマッチョは目立つんですよ。とにかくSNSで目に留まる。あとは、格闘家だと写真で見ても強いかどうかわかりづらいですが、マッチョの場合は身体を見れば、「すごい努力家だ」とひと目でわかります。

マッチョを看板にして、介護じゃなくて「一緒に筋トレしよう」というところから入ってもらう。そうすれば自然に介護の現場も見てもらえて、「意外といいじゃん」と思ってもらえるんじゃないかと。

――具体的には、どんな人をマッチョ人材と定義しているのでしょうか。

丹羽 マッチョ人材は、実業団選手の1軍メンバーと、それ以外の実業団入りを目指していたり、趣味で身体を鍛えていたりするメンバーに分かれます。

1軍メンバーはそのまま7SEASに所属している人たちで、いわば会社の広告塔です。選手として競技に勝てるかどうかと同時に、華があるかどうかをチェックしています。競技に勝つだけでなく、印象に残ることも大事ですから。

――1軍メンバーはどれくらいいらっしゃるんですか。

丹羽 現在5人で、来年度には7人に増えます。ただ、実業団に所属する選手たちに憧れて入社してくれる人たちこそ、実は最も採用したい層なんです。

介護は地道な仕事ですから、募集人材のイメージとしては「部活で3年間ベンチにいたけど練習を欠かさなかった」ような人。スポットライトが当たらなくても努力を継続できる人、筋トレを続けられる人、こういう人たちが最大のターゲットですね。

――なかなか世の中にマッチョ人材も少ないと思います。どうやって集めているのでしょうか？

丹羽 1軍メンバーの候補は、僕がボディビルなどの大会でヘッドハンティングしています。普段からSNSもチェックして、「このマッチョスゴいな！」「どこのマッチョだろう？」といった具合に、日々探しているんです。

最近はマッチョ界隈でもビジョナリーの認知度が上がってきていて、声をかけると「知っています」と言われるようになりました。話をして興味を持ってもらえたら、条件面のすり合わせと面接を経て入社、という流れです。

――スカウトに出向くという話もありましたが、実業団メンバーとそれ以外の人材の採用フローに違いはあるのですか？

丹羽 面接を通して見極めるフローは同じです。違いは、身体の状態をチェックするなど、会社の広告塔として目立つ存在になれるかどうかの審査を設けていることですね。

マッチョと介護は相性バツグン

――マッチョ採用をはじめてから、非マッチョ人材を含めた採用数はどのくらい変化しましたか？

丹羽 年間の採用数が1〜2人だったのが、今は応募数が1000件、採用数は100人を超えるぐらいまで拡大しました。その中で、日頃からトレーニングしているマッチョ人材は2割ぐらいですね。特に20〜30代からの応募が多いです。

――若い層が介護の仕事に出会うためのきっかけづくりという狙いがハマっていますね。採用したマッチョ人材と介護の仕事の相性はどう見ていますか？

丹羽 やっぱり、パワーがあるので頼られやすいですよね。利用者様を車椅子からベッドに移動させるなど、パワーが求められる場面も多いので。利用者様からしても体が細い年配の介護士より、若いマッチョの方があれこれ頼みやすいはずです。

特に相性の良さを感じるのは「飽き」に強いところ。介護は同じ人の小さな変化をサポートしていく仕事なので、変わり映えのなさが離職の原因になりやすいんです。けど、マッチョは同じトレーニングや食事を続けられるなど、継続力が高いから「飽き」に耐性があります。

かつ、目標に向かってポジティブに取り組む姿が、利用者様やまわりのスタッフにもいい影響を与えてくれる。マッチョが組織にいる影響力は大きいですよ。

〈「この会社は、マッチョの楽園です」“日本一マッチョが多い介護の会社”で働く「元海上自衛隊員」が語る驚愕の労働環境〉へ続く

（カワブチ カズキ）