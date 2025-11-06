ブレーブスが先発左腕クリス・セール投手（36）に対し、来季1800万ドル（約27億7000万円）の球団オプションを行使したと5日（日本時間6日）、米スポーツ専門局「ESPN」（電子版）など複数の米メディアが報じた。

セールは23年末にレッドソックスからブレーブスにトレード。年明けの24年1月にブ軍と2年総額3800万ドル（約55億1000万円）の契約延長で合意した。26年は1800万ドル（約26億1000万円）で球団側が選択権を持っていた。

ブ軍1年目の24年は29試合に登板し18勝、防御率2・38、225奪三振で投手3冠を獲得し、サイ・ヤング賞を受賞。ただ、今季は6月に打球に飛びついた際に左肋骨を骨折し、2カ月半の離脱を余儀なくされ、21試合で7勝5敗、防御率2・58だった。

チームはセールをはじめ、スミスシャバー、ロペスら先発陣の離脱が相次いだ影響もあり、ナ・リーグ東地区4位に沈み、17年以来8年ぶりにポストシーズン進出を逃した。

来季はウォルト・ワイス新監督の下、ベテラン左腕セールやアクーニャらが中心となって巻き返しを目指す。