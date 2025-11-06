「将棋の日ぴよりん」11日間限定登場 全8種類の“将棋の駒”チョコレート付き
ジェイアール東海フードサービスは、人気スイーツ「ぴよりん」の季節限定商品『将棋の日ぴよりん』（税込550円）を、17日の「将棋の日」に合わせて、14日から24日まで販売する。将棋のルーツ・インドにちなみ、同じくインド生まれの“チャイ”風味で仕上げた。
【写真】チャイのババロアがぎっしり！『将棋の日ぴよりん』断面図
「ぴよりん」とは、愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツ。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売している。
『将棋の日ぴよりん』は、名古屋コーチン卵をぜいたくに使った濃厚プリンを、インド発祥の甘くスパイシーなミルクティー「チャイ」のババロアで包んだ、季節限定のぴよりん。チャイはシナモンやカルダモンなどのスパイスを加えた、香り豊かでまろやかなミルクティー。全8種類の将棋の駒をかたどったチョコレートを飾り、見た目も楽しく、香りも味も楽しめる特別な一品に仕上げた。
