『ズートピア2』公開記念 東京ばな奈からニック＆ジュディの「ショコラサンド」登場
グレープストーンが運営する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、『ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を新発売する。14日からJR東京駅店で先行販売、17日から公式通販、19日から東京ばな奈s（東京駅一番街内）・羽田空港ほかで販売開始。
【写真】使い心地バツグン！ニックの“等身大”ブランケット
東京ばな奈とディズニーが届けるスイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。今回、ディズニー映画『ズートピア2』の公開を記念して、ファン待望の『ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を新発売する。スマートフォンサイズのコンパクトさがかわいいスペシャル缶やステッカー付きボックスに、いつでも身に着けておきたくなる新作オリジナルグッズが盛りだくさん。公式通販限定で、オリジナルグッズがぜんぶ楽しめる「グッズコンプリートセット」も登場する。
10枚入ボックス（1398円）は、数々の困難を乗り越え“最高のバディ”になった「ニック」と「ジュディ」をデザイン。側面にも劇中で印象的なワンシーンを描き、隅々までこだわりたっぷりに仕上げた。お菓子の個包装にも、もちろん「ニック」と「ジュディ」が。また、リジナルステッカー付きで、フィルムカメラで自撮りしたような「ニック」と「ジュディ」がファンにはたまらないオリジナルデザイン。全3種がランダムに入っている。
映画の中で印象的な「ニック」フェイスを描いたスペシャル缶（各1050円）も登場。コンパクトなスマートフォンサイズなので、食べ終わった後も飾ったり小物入れにしていつでもそばに置いておきたいかわいさとなっており、2種類のデザインから選べる。
お菓子は、隠しきれない「ニック」の優しさみたいに、バナナミルクシェイク味のショコラがはみ出したサンド。シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドした。シャリッと一口かじると、口いっぱいに優しいミルキー感が広がる。
さらに、「ニック」を主役にしたオリジナルグッズが盛りだくさん。等身大ブランケットやフェイスショルダーバッグ、お菓子とのスペシャルセットも登場する。公式通販限定で登場する『グッズコンプリートセット』は、全7種のグッズをぜんぶ集めたファンにはたまらないセット。
『ズートピア/等身大ブランケット』（2300円）はサイズ感がポイントで、「ニック」の等身大サイズで作られた、迫力満点のブランケット。大判サイズなので使い勝手も抜群。『ズートピア/フェイスショルダーバッグ』（2600円）は、「ニック」のフェイス型がインパクト抜群のショルダーバッグとなっており、肉球チャームが、思わずきゅんとしてしまうかわいさ。内ポケット付きで荷物もたっぷり入るので、推し活バッグとしてもおすすめ。
3種のアクリルチャームが付いた『ズートピア/アクリルキーホルダー』（860円）は、「ニック」に「ジュディ」、お菓子のチャームが付いたここだけのオリジナル。10枚入ボックスとのスペシャルセット（2090円）も登場する。
トートバッグなどにつけて楽しめる『ズートピア/ピンバッジ（単品）』（1200円）は、2種をセットにした。「4枚入 パッケージA」とお菓子をそのままピンバッジにしたようなオリジナルデザインとなっている。4枚入とのスペシャルセット（各2090円）は、プレゼントにもおすすめ。
表裏違うデザインが楽しめる『ズートピア/エコバッグ』（1600円）も登場。裏面には、「ズートピア」の市街地に並ぶお店の看板をずらっと配置し賑やかに仕上げた。カラビナポーチ付きで、手軽に持ち歩き可能。コンパクトなサイズ感なので、ちょっとだけ買い物をしたり日常使いに便利。2枚合わせてゲットしたい『ズートピア/ミニタオル』（各650円）は、「ニック」の表情に使うたび元気をもらえそう。
ディズニー映画『ズートピア2』の公開に先駆け、28日より『ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』をイオンシネマ5劇場でも販売する。
※価格は全て税込
