2025年7月、マッチョ人材を対象とした企業向けの「ドラフト会議」が立ち上がった。介護事業を展開し“日本一マッチョが多い介護の会社”として知られるビジョナリー（名古屋市）が中心となり、個々の筋肉美を競う場であるフィットネスコンテストを、企業の新たな人材獲得の場とする取り組みだ。

介護、警備、アパレル、飲食など多業種の企業が参画し、出場選手の筋肉や雰囲気、表現力などを見て、採用したい人材を指名する。指名が重複した場合は抽選を行うなど、プロ野球選手のドラフト会議的な形式を採用し、初年度は6人のマッチングが成立した。どんなマッチョが人気だったのか。立ち上げの経緯などと合わせて、ビジョナリーの丹羽悠介社長に話を聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



マッチョのドラフト会議、どんなイベントなのか（提供＝ビジョナリー、以下同）

野球のドラフト会議さながら、指名競合の場合は抽選も

――2025年7月に、マッチョ人材を各社がスカウトする「ドラフトトライアウトクラス」が開催されました。フィットネスコンテストと企業の人材獲得を組み合わせた取り組みですが、どのような経緯で生まれたのでしょうか？

丹羽悠介さん（以下、丹羽） 僕自身が「ビジョナリーにマッチョ採用を取り入れて良かった」と本気で思っていることが前提としてあります。

採用数や応募数が増えただけでも何千万円分の価値があり、社内の雰囲気などにも良い影響が生まれた。こんなに良いことずくめのマッチョ採用を自社だけにとどめておくのはもったいない。ほかの企業にもすすめたいという思いから企画しました。

――「ドラフト」とありますが、仕組みは野球のドラフト会議のイメージですか？

丹羽 まさに、野球のドラフト会議をイメージしました。会場には筋肉が評価される会社へ転職・就職したいと考えている選手と、マッチョ人材を採用したい企業が集まります。

参加選手はステージに上がり筋肉をアピールする。それを見た企業は指名したい選手を選択する。選手指名が競合したら、抽選となり、当たりを引いた企業が選手との入社交渉権を獲得するという流れです。

「高学歴マッチョ」が登場すると、企業の目の色が変わる

――初開催となった今年はビジョナリーを含めて7社が参加したそうですね。それだけ、マッチョ人材を獲得したいというニーズを持つ企業が多いということですか？

丹羽 よく「マッチョ人材を採用したい」と相談されるのですが、「どう見つけたらいいのかわからない」という声が多くて。当社では私やマッチョ人材がSNSで気になる選手を探してスカウトをしているので、「大会とかでスカウトすればいいじゃん」と返してましたが、みなさん「マッチョのどこを見ればいいのかわからない」とおっしゃるんです。

だったら、自分の身体を評価してくれる会社で働きたいと考えるマッチョたちが集まる大会を作ればいいかと。ドラフト形式なら、順位もつくから「あのマッチョは良いマッチョなんだ」というのも分かるし、見た目で良いと思えた人をスカウトしやすい。企業が人材をスカウトできる場として、ドラフトトライアウトクラスを立ち上げました。

――企業は事前に選手のことを知らないまま参加するのですか？

丹羽 コンセプトは「身体を見て選ぶ」なので、事前に選手の情報は公開しないようにしています。個人情報があるとSNSで調べられる可能性もあるので、できるだけ先入観なく選んでもらうのが狙いです。

それは選手側にも言えることで、当初はステージ上で一言アピールしてもらう考えもありましたが、「筋肉を評価してもらって採用を勝ち取る場だから、言葉で選んでもらうのはダサい」と言って却下したんです。

――身体とオーラでアピールしろと。そこは従来のフィットネスコンテストと同じなんですね。

丹羽 選手側からのコメントはなくしましたが、ボディビルの大会は客席からの「掛け声」も魅力の一つです。そこは楽しんでもらっています。今回のドラフトには大学生の選手も参加していて、その子が登場すると客席から「高学歴！」と掛け声があがったんですよ。

すると、企業側は一気にその子のことが気になったようで、「あの子は高学歴なマッチョなんだ」みたいに目の色が変わって。やはり、高学歴でマッチョは引きが強いんだなと（笑）。

――実際に開催してみて、結果はどうでしたか？

丹羽 選手は20人ほど、企業は7社が参加してくれました。指名の重複も多く、抽選後に交渉権を獲得してから選手との話し合いがスタートするのですが、最終的に6人の選手でマッチングが成立しました。運営としては各選手に満遍なく指名が入るよう工夫したので、選手としても企業にとっても、いいマッチングの場になったかなと思います。

「ドラ1マッチョ」は6社が競合

――「ドラ1」指名された選手には、どのくらいの企業が競合したんでしょうか。

丹羽 やはり高学歴のマッチョは企業からの人気が高くて、当社以外の6社が競合しましたね。うちが指名した選手は他の企業と被らず、来年の実業団選手として入社予定です。

――選手の基本情報もない中で、参加した企業は何を重視していたんでしょうか。

丹羽 企業によってバラバラですけど、身体重視もあれば、笑顔とか見た目の爽やかさとかですかね。企業の方々が選手を選んでる時の映像はもっと撮影しておけば良かったと思います。みなさんすごい悩んでるんですよ。「あの子は指名が被りそうだから、交渉権を取れないかもしれない。こっちの選手を1位指名しよう」とか考えたみたいで、おもしろかったですね。

――本当に野球のドラフトのようですね。参加した選手や企業は公募で集めたのですか？

丹羽 公募で集めました。初開催で企業とマッチングした実績も生まれたので、次の開催ではもっと人材も企業も集まると思います。参加企業もエリアや業界がさまざまで、福祉もあれば飲食店もあるし、警備会社や清掃会社もいました。

すでにマッチョ採用を取り入れている会社もあれば、これからマッチョな人が欲しいという企業も参加してくれて、初回としては「100点」の企画になったかなと。参加費用もいただいていませんから、企業にとっても人材の獲得が難しい中、コストをかけずに採用につなげられたのは良かったと思います。

ゆくゆくは海外選手もドラフトに参加してほしい

――マッチョドラフトは来年以降も開催する予定ですか？

丹羽 もちろん来年も開催する予定です。理想は、転職バージョンと新卒バージョンに分けて、2回開催したいですね。ドキュメンタリーとして追いかけてみるのも面白そうだなと。第1回が盛り上がりましたから企画としても大きくなると思いますし、大きくしていきたいと思っています。

――マッチョ採用がどんどん広がって欲しいと。今後、マッチョドラフトをどう発展させていきたいですか？

丹羽 マッチョ採用が広がって、海外のボディビル選手が日本の企業に採用されるような動きにまで広がればおもしろいですよね。

ドラフトについては、今後は大企業にも参加して欲しいと思っています。普通なら有名大学を卒業しないと入れないような企業が「筋肉で採用するんだ」みたいな。そんな世界観を作りたいですね。

「社長がマッチョじゃない」と言われるのが悩み

――ドラフトもそうですが、他の企業がマッチョ採用に参入することで人材獲得の競争が激しくなる懸念はありませんか？

丹羽 よく「自分たちだけのノウハウにしといた方がいいじゃん」と言われますけど、「いやいや、僕をそんな小物扱いしないでくれ」と。

世の中のため、社会のためを思ったらマッチョ採用がもっと広まるべきですよ。たしかに競争は激しくなるかもしれませんけど、自分たちが選んでもらえるように努力を怠らないためにも色々な会社が参入すればいいと思っています。

――事業も人材獲得も順調に見えますが、課題はありますか？

丹羽 応募数をさらに増やしていく上では、今の知名度が中途半端だなと思っていて。

マッチョ介護の知名度が上がり、実業団に来年度入社予定のメンバーにはフィットネス大会の日本チャンピオンもいる。レベルが上がってきているので、「自分の筋肉じゃ無理だな」と思われかねない位置にいると認識しています。

今は「中途半端にすごい人たち」という存在になっているので、ここを超えてさらに突き抜けていきたいですね。そうすれば、さらに問い合わせも増えるんじゃないかと思います。

――丹羽社長がフィットネスの大会に出るご予定はありますか？

丹羽 久しぶりに出ようと思っています。マッチョ採用やマッチョ介護がメディアで取り上げられるほど、「社長がマッチョじゃない」、「社長は脳みそだけが筋肉だ」とか言われるんです。

「まわりにいる人間がマッチョすぎるだけ」と訴えたいところですけど、40歳のおじさんでも身体を変えられるんだというところを見せてやろうと。来年か再来年の大会に向けて、日々トレーニングしています。

