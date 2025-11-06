11月5日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】頭にカチューシャをつけたユニバコーデも披露

先日の投稿では、自身の25周年イヤー記念のスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の東京公演を終えた後、家族でアメリカ・フロリダ州にあるオーランドを訪れたと報告していた倖田。

今回の投稿では、「universal studio Florida！！！ HALLOWEEN HORROR NIGHTS 2025 ユニバ行ってきたよー」「あたしの推しは、 シンプソンズとスポンジボブ かわゆすぎる世界観」とコメントし、頭にカチューシャをつけ、Tシャツにニーハイブーツを合わせたファッションで、パークを満喫する様子を公開した。

さらに、「夜は、ハロウィンナイトで、 白目でした」「朝9時から夜中の1時まで遊んだのであった。」「WWEとのコラボ、 ワイヤット6とのコラボがあり、絶対とのことで、、、」「息子はワイヤットの仮装で行きましたが、残念ながら、 マスクは外さなきゃいけなかったのですが、 とてつもなく盛り上がっていた、フロリダユニバであった。」と綴り、朝から夜まで家族で楽しい時間を過ごしたことをうかがわせた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎ」「楽しそうでなにより」「笑顔に癒されました」「どこで撮っても本当に画になる」「満喫出来て良かったねっ」といった声が集まっていた。

なお、倖田は12月13日〜14日に『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の大阪公演を開催予定。その後は、昨年開催して多くの感動を呼んだディナーショーをパワーアップさせた『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を12月21日より開催する。

