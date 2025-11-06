「北朝鮮は本当に強い。でも私たちだって強いわ」若きオレンジ軍団が初の世界一に王手。ファイナルに導く決勝弾のトゥザニは確信「なんだってできる」【U-17女子W杯】

「北朝鮮は本当に強い。でも私たちだって強いわ」若きオレンジ軍団が初の世界一に王手。ファイナルに導く決勝弾のトゥザニは確信「なんだってできる」【U-17女子W杯】