「北朝鮮は本当に強い。でも私たちだって強いわ」若きオレンジ軍団が初の世界一に王手。ファイナルに導く決勝弾のトゥザニは確信「なんだってできる」【U-17女子W杯】
U-17女子ワールドカップに初出場のオランダが、躍進している。
モロッコで開催されている同大会で、現地11月５日に準決勝が行なわれ、オランダはメキシコと対戦。グループステージ（GS）では０−１で敗れている相手に、リナ・トゥザニのゴールで１−０の勝利を収めた。
「モロッコで世界王者になるという、U-17オランダ女子代表の夢は今も健在だ」と伝える母国メディア『AD』が、以下のように試合を振り返る。
「唯一のゴールは69分に生まれた。アヤックス所属のトゥザニは、元プロ選手のカリム（ユトレヒト、トゥベンテ、アバディーン、スパルタで活躍）の娘であり、ボールプレイヤーのスーフィアンの姪でもある。アンヌ・ゲレヴェルトのアシストで得点をマークした。
アディショナルタイムに、オランダはメキシコにPKを与える可能性があったとして、VARが主審に映像を見せるという緊迫した場面を迎えた。数分間の確認後、PKは認められなかった」
オリヴィエ・アメリンク監督は、この勝利を「当然」と評したという。「特にボールポゼッションでは、メキシコよりも優れていた。オープンプレーから多くのチャンスを作って、それを早く決め切れなかっただけ。でも、もうそれは問題ではない」。
大仕事を果たしたトゥザニは、ファイナルで良い結果を出せると確信している。
「非常にタフな試合になると思う。北朝鮮は本当に強い。でも私たちだって強いわ。なんだってできる。今夜も、そしてアメリカ戦とフランス戦でも、そのことを証明したわ」
決勝の相手は、前回チャンピオンの北朝鮮。最多３度の優勝を誇るアジアの強国に、オランダはメキシコと同様にGSで北朝鮮と対峙し、０−５の大敗を喫している。
カメルーンには４−３で勝利しており、辛くもグループを３位突破したオランダは、ラウンド16でアメリカ、準々決勝ではフランスをいずれもPK戦の末にくだし、メキシコを打ち破って決勝に辿り着いた。
力強く勝ち上がってきた“若きライオンズ”は、北朝鮮にリベンジを果たし、歓喜のフィナーレを迎えられるか。大一番は現地８日にラバトオリンピックスタジアムで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に17歳以下なのか」衝撃の５−０圧勝！北朝鮮の“凄まじい強さ”に対戦国は脱帽！「圧倒的だ」「記録的な敗戦を喫するとは...」【U-17W杯】
モロッコで開催されている同大会で、現地11月５日に準決勝が行なわれ、オランダはメキシコと対戦。グループステージ（GS）では０−１で敗れている相手に、リナ・トゥザニのゴールで１−０の勝利を収めた。
「モロッコで世界王者になるという、U-17オランダ女子代表の夢は今も健在だ」と伝える母国メディア『AD』が、以下のように試合を振り返る。
アディショナルタイムに、オランダはメキシコにPKを与える可能性があったとして、VARが主審に映像を見せるという緊迫した場面を迎えた。数分間の確認後、PKは認められなかった」
オリヴィエ・アメリンク監督は、この勝利を「当然」と評したという。「特にボールポゼッションでは、メキシコよりも優れていた。オープンプレーから多くのチャンスを作って、それを早く決め切れなかっただけ。でも、もうそれは問題ではない」。
大仕事を果たしたトゥザニは、ファイナルで良い結果を出せると確信している。
「非常にタフな試合になると思う。北朝鮮は本当に強い。でも私たちだって強いわ。なんだってできる。今夜も、そしてアメリカ戦とフランス戦でも、そのことを証明したわ」
決勝の相手は、前回チャンピオンの北朝鮮。最多３度の優勝を誇るアジアの強国に、オランダはメキシコと同様にGSで北朝鮮と対峙し、０−５の大敗を喫している。
カメルーンには４−３で勝利しており、辛くもグループを３位突破したオランダは、ラウンド16でアメリカ、準々決勝ではフランスをいずれもPK戦の末にくだし、メキシコを打ち破って決勝に辿り着いた。
力強く勝ち上がってきた“若きライオンズ”は、北朝鮮にリベンジを果たし、歓喜のフィナーレを迎えられるか。大一番は現地８日にラバトオリンピックスタジアムで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に17歳以下なのか」衝撃の５−０圧勝！北朝鮮の“凄まじい強さ”に対戦国は脱帽！「圧倒的だ」「記録的な敗戦を喫するとは...」【U-17W杯】