「突然どーした？」ダレノガレ明美、裏アカの有無明かす。「いちいち言わんでええて」「逆にびっくり」
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。裏アカの有無を明かしました。
【実際の投稿】ダレノガレ明美に裏アカはあるのか？
ファンからは「あんま気にせんと SNSにはそんな人もいるってだけ 明るくやってくれて最高やったよ」「明美はいつでも素やもんね」「突然どーした？」「いちいち言わんでええて」「なさそうです…なくても問題なくハッキリと発言できる方のような印象です」「こんなにストレートに投稿してる子いないのにね〜たまに心配になるぐらいだよ これで裏垢あったら逆にびっくり」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【実際の投稿】ダレノガレ明美に裏アカはあるのか？
「明美はいつでも素やもんね」「あの、、私、、」と切り出したダレノガレさん。「裏垢ないです」と断言しています。さらに「Ｘの裏垢なんかいらないです！ 必要ないです」ともきっぱり。
ファンからは「あんま気にせんと SNSにはそんな人もいるってだけ 明るくやってくれて最高やったよ」「明美はいつでも素やもんね」「突然どーした？」「いちいち言わんでええて」「なさそうです…なくても問題なくハッキリと発言できる方のような印象です」「こんなにストレートに投稿してる子いないのにね〜たまに心配になるぐらいだよ これで裏垢あったら逆にびっくり」など、さまざまな声が寄せられました。
今回のポストの発端とは？福岡ソフトバンクホークスが日本一になり、祝勝会でインタビューを担当したダレノガレさん。その時の態度にネット上では賛否両論が上がっていました。さらに批判的なコメントに対し、ダレノガレさんは「あなた私のこと好きすぎ〜可愛い〜」「こんにちは赤ちゃん」などと対応したことから、多くの反響を呼ぶ事態に。それが今回の“裏アカなし”の表明につながったのでしょうか。ダレノガレさんの今後のポストも注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)