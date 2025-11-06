モデルでタレントのダレノガレ明美さんは11月5日、自身のXを更新。裏アカの有無を明かし、ファンからはさまざまな声が集まっています。（サムネイル画像出典：ダレノガレ明美さん公式Xより）

写真拡大

モデルでタレントのダレノガレ明美さんは11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。裏アカの有無を明かしました。

【実際の投稿】ダレノガレ明美に裏アカはあるのか？

「明美はいつでも素やもんね」

「あの、、私、、」と切り出したダレノガレさん。「裏垢ないです」と断言しています。さらに「Ｘの裏垢なんかいらないです！　必要ないです」ともきっぱり。

ファンからは「あんま気にせんと　SNSにはそんな人もいるってだけ　明るくやってくれて最高やったよ」「明美はいつでも素やもんね」「突然どーした？」「いちいち言わんでええて」「なさそうです…なくても問題なくハッキリと発言できる方のような印象です」「こんなにストレートに投稿してる子いないのにね〜たまに心配になるぐらいだよ　これで裏垢あったら逆にびっくり」など、さまざまな声が寄せられました。

今回のポストの発端とは？

福岡ソフトバンクホークスが日本一になり、祝勝会でインタビューを担当したダレノガレさん。その時の態度にネット上では賛否両論が上がっていました。さらに批判的なコメントに対し、ダレノガレさんは「あなた私のこと好きすぎ〜可愛い〜」「こんにちは赤ちゃん」などと対応したことから、多くの反響を呼ぶ事態に。それが今回の“裏アカなし”の表明につながったのでしょうか。ダレノガレさんの今後のポストも注視したいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)