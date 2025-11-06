2025年コスメトレンド、PLAZAが発表 全12部門の「PLAZAベスコス2025」【一覧】
今年、全国のPLAZA・MINiPLAで話題を集めたコスメを紹介する「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」がきょう6日、同店を運営するスタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーにより発表された。
公式WEBサイトの特設ページにて、全12部門の受賞アイテムをランキング形式にて公開。さらに「NEWCOMER AWARD」部門・「NEXT HITS」部門の受賞アイテムも同時公開した。
「メイクアップ」カテゴリーは、「ベースメイク／リップ／マスカラ／カラーメイク」の4部門。“モカムース”系カラーのワントーンメイクも話題を呼び、ベースメイクの注目度が高まった。
「スキンケア」カテゴリーは、「フェイスマスク／トナー／美容液／クリーム」の4部門。肌管理（スキンケア）ブームや配合成分トレンドからもヒットの傾向がうかがえる。
さらに、デイリーヘアケアの需要の高まりとともに関心度が急上昇中の「ヘアケア／ヘア雑貨」の2部門に加えて、SNSでの“バズり”がきっかけのヒットアイテムが目立つ「ボディケア／ネイル」の2部門まで、全12部門の「PLAZAベスコス2025」アイテムが勢ぞろいした。
また、今年発売され注目を集めた“期待の新星”を選びぬいた「NEWCOMER AWARD」(新人賞)、日々多数のコスメに囲まれるPLAZAのコスメバイヤーたちが予測する次のヒットアイテム「NEXT HITS」にも、大注目のアイテムがそろった。
なお11月13日から12月4日の期間は、全国のPLAZA・MINiPLAにて「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」の店頭プロモーションが開催される。
■「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」受賞アイテム
●MAKEUP
1位 tfit トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01 ホワイト 1760円
2位 エテュセ スキンケアパウダー(プレスト) クリア 2640円
3位 vim BEAUTY キープ コンフィデンス パウダー 2300円
1位 Laka フルーティーグラムティント 120 カフェインローズ 1980円
2位 BANILA CO ボリュームリッププランパー 02 マキシ 1790円
3位 fwee 3Dボリューミンググロス B10 ヨーグルト 70% 1760円
1位 ケープ FOR ACTIVE カールロックマスカラ下地 1320円
2位 Wonjungyo アイドールスリムマスカラ ロング 1430円
3位 MAYBELLINE スカイハイ プライマー 1518円
1位 too cool for school アートクラス フロッタージュペンシル #09 シアーヌード 1628円
2位 JUDYDOLL メリハリマスターパレット #01N クールトーン 2090円
3位 CANMAKE プランぷくコーデアイズNeo N01 しらたまプランぷく 792円
●SKINCARE
1位 LuLuLun ハイドラ EX マスク 7枚入り 880円
2位 numbuzin 9番NMNバイオリフトラッピングマスク 4枚入 1250円
3位 Wonjungyo 薬用モイストアップレディスキンパック 50枚 1980円
1位 d’Alba ホワイトトリュフファーストスプレーセラム 2420円
2位 Anuaドクダミ77スージングトナー 2,380円
3位 d’Alba ホワイトトリュフバイタルスプレーセラム 2420円
1位 medicube PDRNピンクペプチドアンプル 2530円
2位 Anua アゼライン酸15 インテンスカーミングセラム 2580円
3位 VT リードルショット 300 4730円
1位 BIOHEAL BOH プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 3300円
2位 LA ROCHE-POSAY シカプラスト リペアクリーム B5+ 3190円
3位 d’Alba ビタトーニングカプセルクリーム 3520円
●OTHERS
1位 ReFa リファミルクプロテインアウトバストリートメントピンク 1980円
2位 オルビス エッセンスインヘアミルク つめかえ用 1100円
3位 Linon ロックオイル 1980円
1位 ReFa リファハートコームアイラ ローズゴールド 2970円
2位 MAPEPE フィンガーフレックスブラシ 1210円
3位 LOVECHROME PGツキ プレミアムブラック 5610円
1位 MOTONヘア&ボディミストフラワーガーデン／トワイライトジャーニー 各1760円
2位 laugh. インティメイトウォッシュ スイートブーケ 3940円
3位 ADVANCED CLINICALS レチノールアドバンスドファーミングクリーム 2850円
1位 Gel Me1 ジェルミー クリスタルトップジェル 1650円
2位 D-UP ストロングガード 1430円
3位 GELiSM ジェルポリッシュ M25 little dancer 1760円
●NEWCOMER AWARD(新人賞)
※順不同
画像右から順に
ReFa リファロックオイルブルーム 2800円
ReFa リファロックオイルブルームライト 2800円
rom&nd ザジューシーラスティングティント 23ピーチピーチミー 1320円
Blanc マジックティーツリーオイル 1980円
●NEXT HITS
※順不同
画像左上から時計回りに
VT カフェインデイリーマスクBOX 2420円
d’Alba プロフェッショナルヘアオイルセラム 2640円
d’Alba プロフェッショナルヘアパフュームセラム 2420円
peripera パフィー プランピング デュー リップ ペンシル 01〜06 各1320円
