　今年、全国のPLAZA・MINiPLAで話題を集めたコスメを紹介する「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」がきょう6日、同店を運営するスタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーにより発表された。

　公式WEBサイトの特設ページにて、全12部門の受賞アイテムをランキング形式にて公開。さらに「NEWCOMER AWARD」部門・「NEXT HITS」部門の受賞アイテムも同時公開した。

　「メイクアップ」カテゴリーは、「ベースメイク／リップ／マスカラ／カラーメイク」の4部門。“モカムース”系カラーのワントーンメイクも話題を呼び、ベースメイクの注目度が高まった。

　「スキンケア」カテゴリーは、「フェイスマスク／トナー／美容液／クリーム」の4部門。肌管理（スキンケア）ブームや配合成分トレンドからもヒットの傾向がうかがえる。

　さらに、デイリーヘアケアの需要の高まりとともに関心度が急上昇中の「ヘアケア／ヘア雑貨」の2部門に加えて、SNSでの“バズり”がきっかけのヒットアイテムが目立つ「ボディケア／ネイル」の2部門まで、全12部門の「PLAZAベスコス2025」アイテムが勢ぞろいした。

　また、今年発売され注目を集めた“期待の新星”を選びぬいた「NEWCOMER AWARD」(新人賞)、日々多数のコスメに囲まれるPLAZAのコスメバイヤーたちが予測する次のヒットアイテム「NEXT HITS」にも、大注目のアイテムがそろった。

　なお11月13日から12月4日の期間は、全国のPLAZA・MINiPLAにて「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」の店頭プロモーションが開催される。

■「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2025」受賞アイテム

●MAKEUP

1位　tfit トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01 ホワイト　1760円

2位　エテュセ スキンケアパウダー(プレスト) クリア　2640円

3位　vim BEAUTY キープ コンフィデンス パウダー　2300円

1位　Laka フルーティーグラムティント 120 カフェインローズ　1980円

2位　BANILA CO ボリュームリッププランパー 02 マキシ　1790円

3位　fwee 3Dボリューミンググロス B10 ヨーグルト 70%　1760円

1位　ケープ FOR ACTIVE カールロックマスカラ下地　1320円

2位　Wonjungyo アイドールスリムマスカラ ロング　1430円

3位　MAYBELLINE スカイハイ プライマー　1518円

1位　too cool for school アートクラス フロッタージュペンシル #09 シアーヌード　1628円

2位　JUDYDOLL メリハリマスターパレット #01N クールトーン　2090円

3位　CANMAKE プランぷくコーデアイズNeo N01 しらたまプランぷく　792円

●SKINCARE

1位　LuLuLun ハイドラ EX マスク 7枚入り　880円

2位　numbuzin 9番NMNバイオリフトラッピングマスク 4枚入　1250円

3位　Wonjungyo 薬用モイストアップレディスキンパック 50枚　1980円

1位　d’Alba ホワイトトリュフファーストスプレーセラム　2420円

2位　Anuaドクダミ77スージングトナー　2,380円

3位　d’Alba ホワイトトリュフバイタルスプレーセラム　2420円

1位　medicube PDRNピンクペプチドアンプル　2530円

2位　Anua アゼライン酸15 インテンスカーミングセラム　2580円

3位　VT リードルショット 300　4730円

1位　BIOHEAL BOH プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム　3300円

2位　LA ROCHE-POSAY シカプラスト リペアクリーム B5+　3190円

3位　d’Alba ビタトーニングカプセルクリーム　3520円

●OTHERS

1位　ReFa リファミルクプロテインアウトバストリートメントピンク　1980円

2位　オルビス エッセンスインヘアミルク つめかえ用　1100円

3位　Linon ロックオイル　1980円

1位　ReFa リファハートコームアイラ ローズゴールド　2970円

2位　MAPEPE フィンガーフレックスブラシ　1210円

3位　LOVECHROME PGツキ プレミアムブラック　5610円

1位　MOTONヘア&ボディミストフラワーガーデン／トワイライトジャーニー　各1760円

2位　laugh. インティメイトウォッシュ スイートブーケ　3940円

3位　ADVANCED CLINICALS レチノールアドバンスドファーミングクリーム　2850円

1位　Gel Me1 ジェルミー クリスタルトップジェル　1650円

2位　D-UP ストロングガード　1430円

3位　GELiSM ジェルポリッシュ M25 little dancer　1760円

●NEWCOMER AWARD(新人賞)
※順不同

画像右から順に

ReFa リファロックオイルブルーム　2800円

ReFa リファロックオイルブルームライト　2800円

rom&nd ザジューシーラスティングティント 23ピーチピーチミー　1320円

Blanc マジックティーツリーオイル　1980円

●NEXT HITS
※順不同

画像左上から時計回りに

VT カフェインデイリーマスクBOX　2420円

d’Alba プロフェッショナルヘアオイルセラム　2640円

d’Alba プロフェッショナルヘアパフュームセラム　2420円

peripera パフィー プランピング デュー リップ ペンシル 01〜06　各1320円