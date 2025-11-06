クマによる人身被害が相次いでいることを受け、警察庁は６日、秋田、岩手両県警に他県警などの機動隊員を特別派遣したと発表した。

人里近くに現れたクマをライフル銃で駆除するため、関係規則を同日に改正。隊員らが現地の猟友会と連携してクマの習性などを学び、訓練後の１３日以降、駆除に乗り出す方針だ。

クマの駆除チームは現場指揮官とライフル銃を携行する機動隊員２人、関係機関との調整役の計４人で構成する。他県警からの応援隊員との混成チームで、両県警に２班ずつ配置する。

現地の被害が収束するまでの当面の間、応援派遣を続けてローテーションを組み、緊急時に備える。

従来の国家公安委員会規則では、警察官によるライフル銃を使用した任務について、重要施設の警戒やハイジャック事案への対処、凶悪犯罪の予防・鎮圧などと規定していた。任務にクマの駆除を追加した改正規則は１３日に施行される予定だ。

クマの駆除を巡っては、今年９月、ハンターによる市街地での発砲を市町村長の判断で認める「緊急銃猟」制度がスタートし、専門知識のあるハンターによる駆除が行われてきた。

だが、クマによる今年度の死者数が１０月３０日時点で過去最悪の１２人となり、木原官房長官が同日の関係閣僚会議で警察官らが駆除に協力するよう要請。警察庁は今月４〜５日に秋田、岩手両県に担当幹部を派遣し、出没したクマへの対応状況や緊急銃猟の現状のほか、地元の意向を確認した。警察官職務執行法に基づき、人里近くでクマが暴れるなどの緊急時に限り、警察官がライフル銃で駆除する方針だ。