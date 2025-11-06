フランス西部オレロン島の港の風景/Philippe Lopez/AFP/Getty Images

（CNN）フランス西部のオレロン島で5日、車が歩行者や自転車に突っ込み、10人が重軽傷を負う事件があった。

ローラン・ヌネズ内相によると、車は35分の間に5人をはねた。

CNN提携局のBFMTVは、通行人10人が負傷したと伝えている。内相によれば、22歳の女性を含む少なくとも2人が重傷を負った。

車を運転していた男は現場に駆け付けた警察に取り押さえられた。

事件については当局が捜査に乗り出し、国家対テロ検察も注視している。

ヌネズ内相は5日、事件現場で記者団に対し、テロ事件として捜査するかどうか判断するため容疑者の電話記録を調べる必要があると説明。「男は今のところ、あまり多くを語っていない」と述べた。

地元当局者によると、被害者の一部はヘリコプターで本土の都市ポワティエへ避難させる予定。負傷者の中に子どもはいないという。

BFMTVによれば、車を運転していた男は数人をはねた後に車を降り、自分の車に放火しようとした。男は襲撃の際に「アラー・アクバル（神は偉大なり）」と叫んでいたと地元検察は述べ、動機は現時点ではっきりしないと言い添えた。

容疑者の男はフランス国籍の30代の白人で、地元で窃盗や酒気帯び運転などの前歴があるものの、情報機関にはマークされていなかったという。

男はオレロン島に家族がいて、自身も同島に住んでいた。