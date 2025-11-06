TWICE生みの親”J.Y.Park、愛娘2人＆韓国スター夫婦の娘で“次世代ガールズグループ”を計画!?

ガールズグループTWICEやNiziUなどが所属するJYPエンターテインメントの設立者であり、歌手としても活動するパク・ジニョン（J.Y.Park）が、自身の2人の娘を、女優キム・テヒ＆歌手RAINの娘たちと一緒にガールズグループにしたいと語った。

パク・ジニョンは11月5日に放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』に出演し、「（2人の娘には）歌手のDNAがある」とし、「長女はダンスの才能が非凡で、次女は歌の才能がある」と明かした。そして「できることなら、2人とも必ず歌手になってほしい」と語った。

さらに彼は「RAINとキム・テヒのところにも娘が2人いる」と述べ、「うちの2人と合わせて4人を確保して、さらに数人加えればガールズグループが作れる」と冗談交じりに話した。

（写真提供＝OSEN）パク・ジニョン

また、この日の放送では彼の育児法も紹介された。6歳と5歳の2人の娘と“ロデオごっこ”をして、体を使って遊んでいるという。

パク・ジニョンは「最近ハマっているのはロデオごっこ」と語り、「（娘たちを）背中に乗せて牛のように暴れる」と明かし、娘を溺愛する“親バカ”ぶりを見せた。