菊池桃子、結婚記念日に夫顔出し2ショット公開「おしゃれな過ごし方」「理想です」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の菊池桃子が11月4日、自身のInstagramを更新。夫との結婚記念日の2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】菊池桃子「おしゃれな過ごし方」結婚記念日に夫顔出し2ショット
菊池は「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間」とコメントし、夫との2ショットを公開。上品な空間で七輪やワイングラスを前に、柄のブラウスにジャケットを羽織った菊池が着席し、ジャケット姿の夫が寄り添うように立っている写真を投稿した。「旅ももっとしようと思います」というコメントで締めくくっており、コンクリートに囲まれた空間で大きな石にならんで座る穏やかな表情の二人の姿もあわせて投稿されている。
この投稿を受け、ファンからは「素敵なご夫婦」「穏やかな時間が伝わってきます」「理想です」「おめでとうございます」「幸せそう」「こんな時間、憧れる」「おしゃれな過ごし方」などと反響が寄せられている。
菊池は1995年にプロゴルファーの西川哲と結婚し、翌1996年に長男、2001年に長女を出産。2012年1月に離婚。2019年に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池桃子、結婚記念日2ショット披露
◆菊池桃子の投稿に反響
