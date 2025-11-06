元日向坂46佐々木久美（29）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。渋谷から横浜中華街まで歩いた経験を語った。

この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女 秋の大激論SP」。体力に自信を持つ佐々木は「歩くの大好きなんです。スマホで目的地調べて、車で10分、電車で15分、徒歩30分って出たら歩いて行っちゃいます」と話した。

これまで歩いた最長距離については「大学時代に渋谷から横浜の中華街まで」と明かし出演者を驚かせると、「東横線沿いを1駅ずつイエーイって写真撮って歩きました」と楽しげに語った。

東急東横線で渋谷−元町中華街は営業キロ数で約28キロ。歩いた場合の道のりも最短距離で約28キロ。東横線沿いに各駅を訪ね歩いた場合さらに増える可能性もある。

当日のことについても「朝の7時に集合して、夜8時ぐらいに着いたと思います。めっちゃ楽しかったです」と回想。「確かに途中ですごくしんどくて、何で今足が前に出てるのか分からないみたいな時がきたんですけど、そこを乗り越えたら中華が楽しみでしょうがなくて」と振り返っていた。