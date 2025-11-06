相続が発生した際、どの財産が相続税の対象になるのかを正確に把握することは重要です。しかし、預金や土地・家屋だけでなく、株式や投資信託、生命保険など、さまざまな財産が存在するため、確認は容易ではありません。本記事では、預金通帳や登記簿、金融機関への照会など、実務で役立つ相続財産の探し方をわかりやすく解説します。ネットバンクやインターネット取引の増加を踏まえ、今後ますます必要になる確認方法も紹介しています。多田雄司税理士が解説します。

〈登場人物〉

吉田課長：A社で働く課長。3人きょうだい（吉田さん、弟、妹）の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

相続財産とは何か

吉田課長「相続税の対象になる相続財産を知りたいと思っています」

相続税が課税される財産については、相続税法は「相続又は遺贈により取得した財産」（同法2条1項）と規定しているだけです。

吉田課長「ということは？」

財産価値があるものは、すべて相続税の課税対象になるということです。

代表的な財産と確認のポイント

吉田課長「漠然としていますね」

代表的な財産を、図表で示しました。預金、土地、家屋（建物）、有価証券など6つを紹介しています。

〕其癲預金通帳、定期預金の利息計算書、金融機関からの郵便物、金融機関の残高証明書

土地、家屋（建物）…固定資産税（都市計画税）の課税明細書、市区町村から取得する名寄帳、土地、家屋（建物）の権利証、登記簿謄本

借地権…地主と賃借人（借地権者）との間で交わした土地賃貸借契約書、預金口座から地主への地代の振込票、手渡しで地代を支払う場合は領収書

ぞ緇豎式、公社債、公社債投資信託、証券投資信託…証券会社等が発行した特定口座年間取引報告書、配当金等支払証明書、ほふり（株式会社証券保管振替機構）による株主情報、保有株式数の通知書

ト鷯緇豎式、出資金…配当金の支払調書、出資証券

生命保険金、生命保険契約に関する権利…生命保険証書、生命保険会社からの計算書、保険料を支払っている預金通帳

吉田課長「私の場合は、両親が生きており、父に預金と土地、家屋（建物）があることは知っていますが、他の財産は確認していません」

ご両親が元気で暮らしている状態では、子どもであっても、ご両親の財産を聞きにくいと思います。ここでは、お父様が亡くなり、お母様に聞いてもお父様の財産についてよく知らない状態を前提に、相続財産の見つけ方を考えます。

預金通帳を使って財産を確認

吉田課長「その探し方ですが…」

お父様の預金通帳をすべて集めることが、最も重要です。預金通帳を見ると、入金欄には入金額とともに入金の名目（理由）が印字されているものがあるからです。これを手がかりに、お父様が持っている財産を確認します。



吉田課長「たとえば？」

お父様が信用金庫や生協などに出資をしているとします。吉田課長は、この事実を知りません。この場合、預金通帳に振り込まれた配当金の支払先を確認することにより、これらの団体に対する出資金があることを確認することができるのです。

株式や証券の確認方法

吉田課長「上場株式の配当金は、特定口座に入金されますよね？」

配当金を、株式数比例配分方式での受取りを選択すると、特定口座に入金されます。

ただし、配当金を預金通帳で受け取ることもできます（登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式）。預金通帳で配当金の入金を確認すると、配当金に対応する株式を確認します。別の方法としては、上場株式や証券投資信託などについては、特定口座を開設している金融機関がわかれば、その金融機関に問い合わせをすることにより確認することができます。

もし、たとえば国内で発行されている上場株式を所有していることは知っているが、預け先の金融機関がわからない場合は、「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）に照会することにより確認することができます。これは有料になります。

預金通帳から分かる債務の確認

吉田課長「預金通帳には、支払いについても印字されていますね」

口座引き落としとしている電気代、ガス代、水道代が典型的なものです。相続開始（死亡）後に預金通帳から引き落とされているものについては、相続税を計算する場合の債務に当たるか否かを検討します。

たとえば預金通帳に返済金と思われる出金がある場合は、お父様が銀行などからの借り入れがあるのではないかと推測して、借入金の有無や借入額を確認します。

吉田課長「預金通帳は情報の宝庫ですね」

そのとおりです。さまざまな情報を得ることができます。ただし、納税者にとって都合の悪い情報もある可能性があります。

贈与と預金通帳の保存

たとえば、相続開始（死亡）の4年前に、お父様が吉田課長に300万円を贈与したとします。

吉田課長「タンス預金から出さない限り、預金通帳から引き出しますね」

多額のお金を贈与する場合は、通常は預金通帳から支出します。贈与税は、贈与した金額が贈与税の基礎控除額である110万円（租税特別措置法70条の2の4）を超えると、超えた金額に贈与税が課税されます。

また、死亡した被相続人から相続人等（相続人や遺言による受遺者）に相続の開始前7年以内に贈与があった場合には、その財産は相続税の課税対象になります（相続税法19条）。

吉田課長「そうすると預金通帳を保存する期間は？」

過去7年間の預金通帳は廃棄しないで、保存しておくのがいいと思います。

ネットバンクの場合

吉田課長「最近は、ネットバンクに預けている人が多くなっていますね」

ネットバンクは、店舗や自社のATM（自動現金預け払い機）を持たないで、インターネットを通して、金融サービスを提供する金融機関のことです。お金の出し入れは、提携している銀行やコンビニエンスストアなどのATMで行います。

吉田課長「通帳を発行しないのですね」

キャッシュカードも発行していない場合もあります。取引履歴の照会は、主にパソコン、スマートフォンのアプリやWebアプリを通して行います。したがって、預金通帳の動きを定期的にデータを保管しておくのがいいでしょう。

吉田課長「父の年代ではネットバンクに預けている人は少ないと思いますが？」

そうですね。しかし、現時点（2025年）で60歳代の人でネットバンクを利用している人がいると思います。ネットバンクの利用者は増えても減ることはありません。

20年後は預金をネットバンクに預ける人が多数になっているのではないでしょうか。

土地・家屋の確認方法

吉田課長「ところで、図表では、財産を確認するための資料が示されていますね」

預金は、日常使っている銀行などについては見落とすことはないと思います。問題は、休眠預金の状態になっているものです。金融機関からの郵便物が残されているか否かなどいろいろな角度から見落としがないかを検討します。

吉田課長「土地、家屋（建物）は、だいたい把握しているつもりですが」

土地、家屋（建物）は重要な財産なので、子供の立場でも知っている人がほとんどだと思います。相続税の申告にあたっては、登記簿謄本で確認します。

相続税対策を考える場合は、登記簿謄本をとらなくても、簡易的に市区町村から送られてくる固定資産税（都市計画税）の課税明細書で確認することができます。

ただし、固定資産税が課税されない土地、家屋（建物）は、課税明細書に記載されません。この場合は、不動産が所在する市区町村から名寄帳を取得することにより確認することができます。土地、家屋（建物）の所有者本人、所有者が亡くなった場合の相続人などが請求することができます。

なお、相続人は、土地、家屋（建物）を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません（不動産登記法76条の2第1項）。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されます（同法164条）。

吉田課長「借地権というのは？」

地主から地代を支払って土地を借りて、その土地の上に家屋（建物）を建築する権利のことです。借地権は、賃貸借契約によるのがほとんどです。つまり、土地のように登記はしませんが、土地に準ずる価値があります。

したがって、借地権は土地を借りている人にとっての財産になります。

株式・証券のインターネット取引

吉田課長「株式などの有価証券の探し方については、先ほどお聞きしました」

最近は、上場株式や証券投資信託などの売買を、インターネットを通して行うことが多くなりました。

この場合は、アクセスに必要な口座番号とパスワードを知っておく必要があります。

生命保険の確認

吉田課長「生命保険金は、いろんなタイプに加入しているようです」

生命保険金には、死亡保険、医療保険、介護保険、死亡保障と生存保障（満期支払い）を合わせた養老保険があります。このうち、相続税の課税の対象になるのは、被相続人が保険料を負担した被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金に限ります（相続税法3条1項1号）。

被保険者である被相続人が死亡すると、生命保険会社に支払い請求をして、生命保険金を受け取ります。その請求をするには、相続人等が加入している生命保険会社を知っていなければなりません。

生命保険証書を見つけられれば、これによります。ただし、別の生命保険契約をしている可能性もあります。そこで、預金通帳に保険料の引き落としがあるか否か、生命保険会社から郵便物が送られているなどを確認して生命保険の有無を検討します。



多田 雄司

税理士