いつまでたってもわが子はかわいいもの。ただし、「かわいい子には旅をさせよ」ということわざがあるように、本当にかわいいと思うのであれば、過度な甘やかしは厳禁です。質実剛健な70歳の元体育教師とその娘の事例をもとに、「親子の金銭問題」の厄介さとその適切な解決法をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

最初は「パパのため」だったが…

70歳の辰雄さん（仮名）は、月18万円の年金で一人暮らしをしています。

現役時代は体育教師だった辰雄さんのモットーは、「質実剛健」。定年を迎えたあとも贅沢とは無縁の生活を送っていますが、65歳の退職当時、5,000万円あった貯金はすでに3,000万円を切っています。なぜ2,000万円もの大金が消えてしまったのでしょうか？

その原因は、近所に住むひとり娘・京香さん（35歳）からの繰り返される“おねだり”でした。

おねだりは“純粋な善意”からはじまる

ことのはじまりは、妻を亡くして悲しみに沈む辰雄さんを見かねた、京香さんの提案でした。

「ねえ、いつまでも家に引きこもってちゃダメよ。わたしが犬を飼うから、一緒に散歩しよう」

「ルル」と名づけられたそのトイプードルは、心なしか妻に似て愛らしい表情をしており、辰雄さんにもよく懐いてくれました。しだいにルルとの散歩が日課となり、だんだんと明るく健康的な生活を取り戻していった辰雄さん。そのときは、「娘がいてくれてよかった……」と心から感謝したそうです。

しかし、ほどなくして京香さんがカード明細を持ってやってきました。

「ペットショップの引き落としがあるの。これ、パパが払ってくれるよね？」

犬の迎え入れにかかった初期費用や飼育グッズ、高級ペットフード、ワクチンなどを含め、総額は100万円を超えています。あまりの額に驚きつつも、娘への感謝もあり、「今回だけなら」と支払いを承諾しました。

ところが、その後もエサ代にトリミング代にと、毎月請求してくるようになりました。しまいには、「ルルちゃんには24時間エアコンが必要」と電気代まで支払いを求め、辰雄さんが渋ると拗ねた態度で口も利かなくなります。

辰雄さんが耳を疑った「まさかの要求」

娘の機嫌を伺いながらズルズルと応じていると、「ルルはパパのためのペット」という大義名分を口実に、「ルルとの旅行に車が必要」「ルルのために広い部屋に引っ越したい」と要求はどんどんエスカレートしていきました。

（いくらなんでも限界だ。なんとかしなければ……）

いつしか楽しかったルルとの散歩も虚しくなり、老後資金への不安が増していく辰雄さん。しかし、そんな辰雄さんの苦悩をよそに、京香さんは新たな「望み」を口にしました。

「わたし、仕事を辞めて保護犬カフェをやろうと思うの」

犬好きというだけで経験もノウハウもない彼女にとって、それはあまりにも無謀な計画でした。しかも、「初期費用の800万円を、パパに出してほしい」といいます。

辰雄さんは、さすがに首を縦に振ることはできません。

「いくらなんでも無茶だろ。退職金も尽きてきているし、もう少し考え直せないか？ カフェをやるお金が溜まってから行動に移せばいいだろう」と叱ると、京香さんはふてくされた態度でいいました。

「え〜……ねえ、パパお願い。パパの貯金なら余裕でしょ？ わたしが困ってるのにケチケチして……それでも父親？」

愛する娘のわがままだとそれまで受け入れてきた辰雄さんでしたが、堪忍袋の緒が切れました。

「……お前、ほんとうに俺の娘か？」

育て方が間違っていたのか？ 父親としてなにかを見誤ってしまったのだろうか？……辰雄さんは心の中で自問自答を繰り返しています。

辰雄さんが漏らした「後悔」

京香さんの行動の根底には、「親に言えばなんとかなる」という、強固な甘えの構造が根づいているようです。

現役時代は体育教師として、教え子には「自立と責任」の大切さを説いてきた辰雄さんですが、あとになって「いま思えば、多忙で構ってやれない償いとして娘の欲しがるものはすぐ買い与えてきたように思います。甘やかしてきたツケがまわってきたのかもしれません」と後悔をにじませます。

もちろん、35歳になった娘の金銭感覚のすべてを親の責任だと断じることはできません。しかし、子どもが経済的な依存から抜け出せない背景には、親の過保護や金銭教育の不足が一因となっている可能性も捨てきれません。

「甘えの連鎖」を断ち切るために必要な“たった一つのこと”

辰雄さんがいますべき対応は、毅然とした態度で「援助はできない」と明言することです。その際には、「貯金が老後生活の命綱であり、決して余裕のある金額ではない」ということを可視化して説明し、これまでの援助総額もあわせて伝えるとよいでしょう。

不自由なく育ったために、自分の恵まれた環境に気づかずにいた人であっても、具体的な数字を目の当たりにすることで親の苦労や負担を理解し、反省の気持ちを抱くようになることも少なくありません。

親子間のお金の問題は、感情と深く結びついているため、教科書どおりの正論だけでは解決しにくいものです。高齢になるにつれ、孤独への不安から「子を突き放して困るのは自分ではないか」といった葛藤が芽生えることもあるでしょう。

しかし、そのままでは健全な親子関係を取り戻すことはできません。事態の深刻さを踏まえれば、目先の要求に応えるよりも、子に真の自立を促すことこそ、本来果たすべき親の役割といえるのではないでしょうか。

親子が共に自立の第一歩を踏み出せるかどうか。まずは親の覚悟が問われます。

山原 美起子

株式会社FAMORE

ファイナンシャル・プランナー