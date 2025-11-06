今月8日、全国高校サッカー選手権三重県大会の決勝が行われます。決勝に進んだ津工業高校と宇治山田商業高校の両チームを紹介します。

去年、2年生中心のチームで三重県大会を勝ち上がり、見事優勝を果たした津工業。全国の舞台を経験した選手が多く残る今年のチームは、準々決勝で伝統校・四日市中央工業を、そして準決勝では海星高校を下し2年連続で決勝の舞台に駒を進めました。

津工業のエースでキャプテン溝部憧選手「準々決勝で四中工という強豪と当たって、そこで勝ったら勢いに乗れるという話はずっとしていたので、そこで勝って海星に4-0で勝って、勢いはどのチームよりもあると思います」と力強く語ります。

準決勝では2トップの溝部憧選手と倉田大地選手が2ゴールずつあげるなど、大会4試合で34得点。高い得点力を誇ります。

倉田選手は「低身長を生かしたフィジカルやキープが強みです。準決勝は2ゴールだったので、決勝はハットトリックできるよう頑張りたい」と決勝戦で活躍を目指します。

今大会準決勝までの4試合を終えて失点はわずかに1という津工業。去年の選手権全国大会では初戦で敗れた津工業。今年、片野典和総監督からバトンを受け取った中村拓司監督のもと、全国の舞台にもう一度帰り勝利をあげるために大会連覇を目指します。

中村監督は「連覇はとても難しいこと、普通にやっても勝てないということは選手たちに伝えてきている。そこを目指して頑張っていきたい」と話しています。

一方で、準決勝で三重高校とのPK戦を制し、決勝に駒を進めた宇治山田商業。6月のリーグ戦では0対8で敗れた相手に雪辱を果たしました。

運動量豊富なボランチで宇治山田商業ミッドフィルダーの龍田哲芯選手が「ゲームプラン的にも先制点をとったらイケるという皆の気持ちもあって、先制点取れて良かった」と話すと、PK戦で1本ストップ、宇治山田商業GKの宇田陸士選手は「僕だけで止めたというより、周りの人のおかげかなと思っていて、三重高対策はしてきたので、それが当たってよかった」と試合を振り返りました。

2年前、そして3年前も決勝に進んできた宇治山田商業でしたが、どちらも敗戦。あと一歩、全国の舞台に届きませんでした。

2年前の決勝でベンチ入りしていた龍田選手は「1年生の時は試合に出場できなかったので、今回はスタメンで走りまくって勝利に貢献したい」と勝利への貢献を誓っています。

また、チームをまとめるキャプテンの宇治山田商業ディフェンダー野口七音選手は「絶対に決勝勝って、全国に監督を連れていきたい」と、意気込んでいます。

宇治山田商業のサッカー部はメンバーのほとんどが地元伊勢出身。80分間走り続けるハードワークと、堅守を武器に11年ぶりの優勝を目指し決勝に臨みます。

宇治山田商業高校サッカー部の古西祥監督は「全国に出る事で地元の子どもたちも勇気づけられる。地元の夢（決勝で戦う姿を見た子が）何年後かにまた山商に入って来て、地域としてもサッカーを通していいサイクルになっている。サッカーだけじゃなくて、色んな部分を見られているという所をしっかり示して、決勝戦でも頑張りたい」と話しています。

全国高校サッカー選手権三重県大会の決勝は8日、三重交通G スポーツの杜 鈴鹿で12時5分キックオフ予定です。