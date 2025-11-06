ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・西海市の火災で消防隊出動 大瀬戸町雪浦久良木郷付近… 【続報】長崎・西海市の火災で消防隊出動 大瀬戸町雪浦久良木郷付近 約30分後に鎮火（11月6日午前10時36分ごろ発生） 【続報】長崎・西海市の火災で消防隊出動 大瀬戸町雪浦久良木郷付近 約30分後に鎮火（11月6日午前10時36分ごろ発生） 2025年11月6日 10時56分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、6日午前10時36分ごろ、西海市大瀬戸町雪浦幸物郷付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。西海市大瀬戸町雪浦久良木郷に変更し、11時05分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 みなと香椎3丁目1番付近に（11月6日午前9時52分ごろ） 日本の南に台風26号発生 勢力強めフィリピン方面へ（気象庁6日午前10時10分発表台風情報） 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 鎌倉, 金属加工, 葬儀, 神奈川, 神事, 仏壇, 思いやり, 配線, 老後