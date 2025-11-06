＜速報＞日本開催の米女子ツアーが開幕！ 2週連続Vかかる山下美夢有はバーディ発進
＜TOTOジャパンクラシック 初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞米ツアーメンバーに加え、日本ツアーメンバーらトップランカーが集結する日本開催の米国女子ツアーは、午前8時00分に第1ラウンドが開幕している。
【写真】すっかりオトナの女性 勝みなみさんがドレスアップ
先週の米女子ツアー「メイバンク選手権」で今季2勝目を飾り2週連続優勝がかかる山下美夢有が同10時1分に1番からティオフし、バーディ発進を決めた。同組で世界ランク3位のミンジー・リー（オーストリア）はイーグル、メルセデス・ランキング（MR）1位を走る佐久間朱莉はバーディで滑り出した。連覇がかかる竹田麗央は、同9時50分にスタートし1アンダー・12位タイ。先週の日本ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」で初優勝を飾った仲村果乃は同8時55分にコースに出ており、イーブンパー・30位タイでプレー中だ。3アンダー・単独首位に日本ツアー今季1勝の永峰咲希が立っている。1アンダー・2位タイに藤田さいき、安田祐香、イ・ジョンウン5（韓国）、ルーキーの荒木優奈、菅沼菜々、岩井明愛、妹・千怜らが続いている。賞金総額は210万ドル（3億2200万円）、優勝者には31万5000ドル（約4800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞TOTOジャパンクラシック リーダーボード
日本勢の獲得額がすごい！ 米賞金ランキング
JLPGA最終プロテスト リーダーボード
吉田優利の『下半身』に注目！ カギは“時間差”だった〈連続写真〉
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】すっかりオトナの女性 勝みなみさんがドレスアップ
先週の米女子ツアー「メイバンク選手権」で今季2勝目を飾り2週連続優勝がかかる山下美夢有が同10時1分に1番からティオフし、バーディ発進を決めた。同組で世界ランク3位のミンジー・リー（オーストリア）はイーグル、メルセデス・ランキング（MR）1位を走る佐久間朱莉はバーディで滑り出した。連覇がかかる竹田麗央は、同9時50分にスタートし1アンダー・12位タイ。先週の日本ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」で初優勝を飾った仲村果乃は同8時55分にコースに出ており、イーブンパー・30位タイでプレー中だ。3アンダー・単独首位に日本ツアー今季1勝の永峰咲希が立っている。1アンダー・2位タイに藤田さいき、安田祐香、イ・ジョンウン5（韓国）、ルーキーの荒木優奈、菅沼菜々、岩井明愛、妹・千怜らが続いている。賞金総額は210万ドル（3億2200万円）、優勝者には31万5000ドル（約4800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞TOTOジャパンクラシック リーダーボード
日本勢の獲得額がすごい！ 米賞金ランキング
JLPGA最終プロテスト リーダーボード
吉田優利の『下半身』に注目！ カギは“時間差”だった〈連続写真〉
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕