「どんな服にも合う」「スニーカーなのに上品」冬にも映えるオニツカタイガーの人気モデル6選
洗練されたデザインと快適な履き心地で人気の「Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）」。クラシックな「メキシコ66」や厚底タイプの「TIGER ALLY」など、街でも冬コーデでも映えるスニーカーをセレクト。上品にもカジュアルにも履ける“大人の一足”を紹介する。
【画像】「冬のアウターやニットにも合わせやすい」オニツカタイガーの定番スニーカー
■[Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)] スニーカー MEXICO 66
ブランドを象徴する定番モデル。レトロな細身フォルムに、サイドのラインが映えるデザインが特徴だ。軽量で足にフィットする履き心地は、長時間の外出にもぴったり。シンプルながら存在感があり、どんなコーデにも自然になじむ。
【口コミ】
・「履いた瞬間から足になじむフィット感」
・「細身のデザインでスタイルがよく見える」
・「カジュアルにもジャケットスタイルにも合う万能スニーカー」
■[オニツカタイガー] スニーカー MEXICO 661
クラシックな雰囲気をより強調したMEXICO 66の派生モデル。ヴィンテージ感のあるカラーリングや素材使いが人気で、落ち着いたコーデに映える。デニムやチノパンとの相性が良く、休日の大人カジュアルに最適だ。
【口コミ】
・「レトロだけど古くさくないデザイン」
・「革の質感がよく、高見えする」
・「履き心地が柔らかく、長く歩いても疲れない」
■[オニツカタイガー] ブーツ MEXICO RINKAN
冬仕様のブーツタイプ。厚めのソールと保温性のある素材で、寒い季節も快適に過ごせる。カジュアルすぎず、アウターとのバランスも取りやすい一足。アウトドアにも街履きにも対応する万能モデルだ。
【口コミ】
・「軽くてブーツっぽく見えるのに歩きやすい」
・「ソールのグリップがしっかりしていて雪道でも安心」
・「冬のスニーカー代わりにちょうどいい」
■[Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)] スニーカー LAWNSHIP 3.0
シンプルでクリーンな印象のレザースニーカー。ローカットデザインとミニマルなフォルムが上品で、スーツやコートにも合わせやすい。大人の足元をスマートに見せてくれる一足だ。
【口コミ】
・「革靴みたいな見た目でオフィスにも履ける」
・「白スニーカーだけど安っぽく見えない」
・「クッション性が高くて疲れにくい」
■Onitsuka Tiger(オニツカタイガー) ユニセックス大人 CALIFORNIA 78 EXスニーカー
1978年のクラシックランニングシューズを現代的にアップデート。軽量ソールと厚みのあるミッドソールで履き心地がよく、長時間歩いても疲れにくい。アクティブな休日スタイルや旅行にもぴったり。
【口コミ】
・「軽くて足運びがスムーズ」
・「デザインが懐かしくも新しい」
・「旅行用に買ったけど街でも活躍中」
■[オニツカタイガー] スニーカー TIGER ALLY
ボリューム感のあるヒール構造と上質なスエード素材が特徴のモデル。ほどよい厚底でスタイルアップ効果があり、街でも存在感を放つ。落ち着いたカラーリングで冬コーデの足元を引き締めてくれる。
【口コミ】
・「見た目より軽くて履きやすい」
・「ソールの弾力がちょうどよく歩きやすい」
・「スエードの質感がよく高級感がある」
オニツカタイガーのスニーカーは、どのモデルも大人の装いになじむ上品さが魅力。冬のアウターやニットにも合わせやすく、シーズンを問わず活躍してくれる。落ち着いたデザインで長く履ける一足を探している人におすすめだ。
