“ミルキー味”のルック＆カントリーマアム登場 不二家115周年記念
不二家は、今年で75周年を迎えたロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした「ルック」と「カントリーマアム」を期間限定で発売する。同社115周年を記念したブランド横断コラボ商品となり、まろやかなミルクの味わいを楽しめる。
【写真】ミルキーソースがとろ〜り『プレミアムルック（ミルキー味）』
■商品詳細
『プレミアムルック（ミルキー味）パウチ』
とろけるミルキーソースとくちどけの良いミルキーホイップをチョコレートで包んだ、やさしいミルクの味わいが楽しめる、期間限定の大粒チョコレート。ミルキーソースには北海道産生クリームを使用しており、チョコレートの天面にハートの柄が入っていたらラッキー。
『カントリーマアム（ミルキー味）』
牛乳とミルキーに使用している練乳を生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。やさしいミルクの味わいが楽しめる期間限定商品となる。ミニサイズも同時発売。
【写真】ミルキーソースがとろ〜り『プレミアムルック（ミルキー味）』
■商品詳細
『プレミアムルック（ミルキー味）パウチ』
とろけるミルキーソースとくちどけの良いミルキーホイップをチョコレートで包んだ、やさしいミルクの味わいが楽しめる、期間限定の大粒チョコレート。ミルキーソースには北海道産生クリームを使用しており、チョコレートの天面にハートの柄が入っていたらラッキー。
『カントリーマアム（ミルキー味）』
牛乳とミルキーに使用している練乳を生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。やさしいミルクの味わいが楽しめる期間限定商品となる。ミニサイズも同時発売。