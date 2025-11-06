【全2回（前編/後編）の前編】

高支持率で上々の滑り出しを見せた高市早苗首相（64）。外交の場での振る舞いでも前任者よりも高い評価が目立つ。が、一方で今後、悩むことになりそうなのが夫君の言動だ。さらにはあの「キングメーカー」という不安要素もあるのだとか……。



＊＊＊

【写真】高市早苗氏が20年前、「再婚夫」と最初に結婚した時の「ウェディングドレス姿」

助走なしに高く跳ばねばならない。トランプ米大統領（79）の6年ぶりの来日に臨む高市首相の心境は、さしずめそんなところだったに違いない。日米首脳会談は10月28日。首班指名からわずか1週間での大舞台だ。

政治部デスクが言う。

「高市首相は首班に指名される前から秋葉剛男内閣特別顧問（66）と面会を重ねていました。秋葉氏は元外務次官で、在任期間は戦後最長。その後、国家安全保障局長を3年半務め、トランプ氏の性格や思考に通じる人物です。首相は秋葉氏からトランプ対策について事前レクチャーを何度も受けていたのです」

高市早苗首相

「今井さんのお力で麻生副総裁も抑えてもらえないでしょうか」

新聞の動静欄を見ても、首班指名の前後に秋葉氏と計4回面会し、首脳会談の前日にも会っていることが確認できる。もっとも首相にはもう一人、水面下で頼っていた大物がいる。

官邸関係者が明かす。

「高市首相は人事に際し、安倍政権で一貫して首相秘書官筆頭格の政務担当だった今井尚哉（たかや）氏（67）に、同じく政務秘書官のポストを提示しました。首相自ら今井氏の元を訪ねて“トランプ大統領とどう向き合えばいいか、ぜひ知恵を貸していただきたい”と頭を下げたと聞きます」

今井氏は民間シンクタンク「キヤノングローバル戦略研究所」と契約関係にあることを理由に、官邸常駐となる秘書官の職は固辞したというが、

「高市首相は“今井さんの言うことはすべて聞きます。今井さんのお力で麻生太郎副総裁（85）も抑えてもらえないでしょうか”とも口説いたそうです」（同）

高市自民党総裁誕生の立役者となった麻生氏を御してほしい。安倍氏と盟友関係にあった麻生氏をよく知る今井氏なら、できない仕事ではないはずだ。高市首相はそう考えたのだろう。

何より先に「アベ」の名を持ち出し……

さすがに今井氏もこれをむげにはできなかったようだ。菅、岸田の両政権下で務めていた内閣官房参与への復帰を了承し、政権運営に関与することになったのである。

「今井氏は首相に“トランプ大統領の考えを把握するため積極的に情報収集することが第一歩だ”と進言しました。これに首相は“外務省を使える”と応じたものの、今井氏はかねて外務省の仕事の進め方に懐疑的です。“外務省に任せれば、石破政権のときのようにトランプ対応が後手に回りかねない”と反論したということです」（前出の官邸関係者）

かくして28日、東京・元赤坂の迎賓館で行われた首脳会談。高市首相は冒頭、歓迎の意を述べた後、

「安倍総理に対する、長きにわたる友情に感謝しております。また、昨年末に安倍昭恵夫人（63）を歓待いただいたことにも感謝申し上げます」

何より先に「アベ」の名を持ち出し、トランプ氏の次なる応答を引き出した。

「晋三氏は私にとって素晴らしい友だった。（高市）総理のことをよく話していた。ここでお会いする前から、総理になるという報に私が接する前から、素晴らしい話をよく聞いていた。晋三氏もとても喜んでいると思う。米国側を代表して、私からも（総理就任を）祝したい」

かくて先進国首脳の中で誰よりトランプ氏の信頼を勝ち得た安倍氏の“正統後継者”だとアピールして、高市首相は対峙する巨魁の歓心を買うことにひとまず成功したのだった。

今井氏の経歴

今井氏は2012年に首相に返り咲いた安倍氏の下で政務秘書官を担い、政権終盤には首相補佐官も兼務、ますます政権中枢で手腕を振るった経歴を持つ。

手がけたものとしてはアベノミクスの「三本の矢」や「戦後70年談話」「米議会上下両院合同会議演説」のほか、米ニューヨーク証券取引所での「バイ・マイ・アベノミクス」演説などがある。

元NHK解説主幹でジャーナリストの岩田明子氏によると、

「今井氏は当時、政務秘書官として安倍首相のスケジュール管理や体調管理はもちろん、内政・外交政策など、政権運営のあらゆる分野に深く関わっていました。また国会答弁にも隅々まで目を通し、原稿に“魂を吹き込む”ために文言の細部にわたるまで手を加えていたといわれています」

高市首相が今井氏の起用に執心したのは、安倍氏が12年以降20年までの長期安定政権を築いた手法を取り入れようとしたからだとみられる。

政治部デスクの話。

「安倍政権では経産省出身の今井氏が政務秘書官として政策立案を主導する『攻め』の役割を担い、警察庁出身の杉田和博氏（84）が官房副長官として危機管理を所管する『守り』の役目を果たしました。今回、高市首相は今井氏の推挙を受け、政務秘書官に前経産次官の飯田祐二氏（62）を起用。官房副長官には前警察庁長官の露木康浩氏（62）を指名しています。『攻めの経産省、守りの警察庁』という布陣は、まさに安倍政権の再来といえます」

同様の意図は、他の人事にも色濃く表れている。

安倍政権時、今井氏の下で事務担当秘書官を務めた防衛次官上がりの増田和夫氏（62）を内閣危機管理監に起用。

安倍外交における功労者の名前も

さらには今年1月に国家安全保障局長に着任したばかりの岡野正敬氏（61）を早くも交代させて、後任に前官房副長官補の市川恵一氏（60）を充てたのである。

「市川氏といえば、外務省在職時に安倍政権の基本外交方針である『自由で開かれたインド太平洋』構想の立案に関わった人物として知られます。10月にインドネシア大使への転任が発令され、天皇陛下の認証も済んでいたため異例の登用だと話題になった。麻生氏も“安倍外交を継承するなら市川氏が適任だ”と、人事を後押ししたとささやかれています」（前出のデスク）

元駐豪大使で外交評論家の山上信吾氏が言う。

「市川氏は、谷内正太郎初代国家安全保障局長（81）や（第3代局長の）秋葉氏の下で働いた経験があります。『自由で開かれたインド太平洋』構想を実現すべく、日米豪印の戦略的な枠組みの青写真を『日米豪印戦略対話』（クアッド）で描きました。つまりは安倍外交における功労者の一人です。高市首相が政策課題に掲げる『安保関連3文書の前倒し改定』を成し遂げる際にも必ず力となるでしょう」

「サナエノミクス」の影響で円安に

安倍政権を模倣したのは人事面だけではない。

「高市首相は安倍氏と同様に選択的夫婦別姓や同性婚に否定的です。また、首相の経済ブレーンである本田悦朗元内閣官房参与（70）は、かつて安倍首相にデフレ脱却の方策として“日銀による大胆な金融緩和と政府による積極的な財政出動”というリフレ派の経済政策を授けた人物。最近もメディア各社の取材に対し、金融緩和継続の必要性を訴えています」（前出のデスク）

市場は高市流の経済政策「サナエノミクス」がアベノミクスの路線を踏襲すると判断。急ピッチで円安が進み、高市総裁就任前には1ドル147円だった為替が約8カ月ぶりに一時153円にまで下落した。

後編【「秘書を長時間怒鳴り続ける事件が」 高市首相の夫の“言動”が波紋 「脳梗塞で倒れたが、現在は回復」】では、高市首相が抱える「不安要素」について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載