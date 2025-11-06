物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は10月19日に亡くなった海老沢勝二氏を取り上げる。

【写真を見る】海老沢勝二氏、晩年の姿

「側近たちはゴマすりの茶坊主ばかり」

2004年、海老沢勝二NHK会長は、矢面に立たされた。職員による番組制作費の着服など局内の不祥事が次々と発覚したのだ。

一連の事案に関し海老沢会長が説明を求められた衆院総務委員会をNHKは生中継せず、隠蔽（いんぺい）だと視聴者の怒りは爆発。受信料の支払い拒否が数カ月で10万件にも達した。独裁的振る舞いを北朝鮮の金正日総書記になぞらえ「エビジョンイル」と人は呼んだ。

海老沢氏は政治部記者として政界に幅広い人脈を築き、のし上がってきた。海老沢氏と同時期にNHKの政治部記者だった川崎泰資氏は05年、「週刊新潮」で〈海老沢の巧妙なところは、自民党の派閥支配と同じくアメとムチを使い分けるところ。自分に従う人間にはポストや金を与え、従わない人間には処罰や冷遇、排斥という仕打ちをする。だからこそ、彼の周りに残っている側近たちはゴマすりの茶坊主ばかり〉などと評している。

記者時代、国政への転身を打診されたこともあった。

橋本氏の地盤の引き継ぎを辞退

1934年、茨城県潮来生まれ。後に田中角栄内閣で幹事長を務め、田中派の大番頭と呼ばれた橋本登美三郎氏の地元で、父親は橋本氏の有力な支援者だった。

田中派に詳しい政治評論家の小林吉弥氏は言う。

「橋本氏は角栄さんの兄貴分で信頼された。放送法を含む電波三法の成立（50年）に尽力、NHKの生みの親といえる存在で絶大な影響力を保ち続けた。NHK予算は国会の承認が必要で、局の側も国会対策のため議員との関係が欠かせない」

橋本氏と同じ早稲田大学政治経済学部に進み57年に卒業。NHKに入局したのも橋本氏と相談の上だ。

佐藤栄作氏の派閥を皮切りに田中派を担当。ロッキード事件が影を落とす。

80年の衆院選で橋本氏は落選。海老沢氏は地盤の引き継ぎを依頼されたが、またとない好機に辞退してしまう。この時期、実兄が事業に失敗、一族は混乱していたのだ。代わりに後継者となったのが、現在衆院議長の額賀福志郎氏である。

63歳で会長に

89年、企業の役員に相当する理事に就任。会長の椅子も視野に入るが、当時の島桂次会長に危険視され、NHKエンタープライズの社長に追いやられた。

「島さんも政治畑で宏池会。海老沢さんは経世会。NHKの政治部記者は、記事の内容より自民党の大物にどれだけ深く食い込んでいるかで評価される。局内の抗争は熾烈（しれつ）でした」（小林氏）

NHK本体に復帰を果たし、94年、川口幹夫会長の下で副会長。3年後、63歳で会長に上り詰めた。

ワンマンの島、エンマン（円満）の川口、タフマンの海老沢と評されたとか。

「趣味はNHK」と公言。就寝時もラジオをつけっぱなしにしていたのは一朝事あらば駆け付けるため。攻めに強く、生え抜きの会長として史上初の3期目に入った際に足をすくわれた。

「受信料という公金の不正利用は深刻な問題なのに、ニュースや番組が偏向して世論を誘導したなどの致命的な問題ではないと考え、世間の感覚とずれていた。自分が本質的と捉えるテーマに繊細でも、それ以外がアバウトなのは師の橋本氏と似ている」（小林氏）

「政治家然とした態度」

政治との距離が問われると“NHKは国民のもので、その代表である国会議員と付き合うのは当然”と反論。

「経営や番組に政治家が口出しするのを抑えるのが最大の役割と考えていた。経営者なのに政治家然とした態度だった」（小林氏）

05年、任期途中で辞任。退任後、取材に応じ、マスコミに悪者に仕立て上げられたと振り返っている。

普段は移動に電車を使い生活態度は慎ましい。妻は佐藤元首相の縁戚だが閏閥を誇ることはなかった。次男がNHKに入局している。

10月19日、誤嚥性肺炎のため91歳で逝去。

NHK会長は08年以来、外部から招聘（しょうへい）された人物の就任が続いている。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載