元AKB48でタレントの福留光帆（22）が5日放送の日本テレビ系「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜後11・59）に出演。AKB48時代の先輩メンバーからの“嫌がらせ”を告白する場面があった。

この日は「飲み会で3時間酔ったフリでやり過ごしている」を検証。飲み会には福留のほか、お笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえ、モデルのみりちゃむこと大木美里亜、「カカロニ」栗谷、おじさんエキストラのヤタさんの5人が参加。そのうち、栗谷は他のメンバーにバレないようにシラフで参加し、この飲み会を元HKT48の村重杏奈やベッキーらスタジオメンバーが見守った。途中で、シラフの人間がいると知った状態でも、バレずにやり過ごせるのかという酒人狼に。さらに、もう1人、シラフの人間がいることも明かされ、その1人が福留であることが最後に明かされた。

スタッフから「嫌いな先輩を教えてください」という質問に、福留は「私はAKBの時の先輩」とぶっちゃけ。「必要事項を内緒にされたりしてて。自主練するって聞いてなかったのに、自主練してて、同期が。で、次レッスン場に行ったら、めっちゃ先輩が急に来て、“昨日何やってたの？遊んでたの？みんな自主練してるのに、福留ちゃんだけ何やってたの？”って、めっちゃレッスン場で詰められて…」と告白した。

これに、村重も「そんな人いるの？」と驚き。ベッキーも「リアルリアル、怖いよ」と困惑。

このトークについて、福留はシラフであることを明かした後、「エピソードは全部ガチっす。AKBの先輩とかも全部ガチっす」と事実であるとした。