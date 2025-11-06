RADWIMPSトリビュート第3弾“ずとまよ”ACAね、「有心論」の“コソ練”動画を公開し反響
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第3弾参加アーティストとして発表された、ずっと真夜中でいいのに。のACAねが、カバー楽曲「有心論」の弾き語り映像を自身のインスタグラムで公開した。
【写真】ずっと真夜中でいいのに。ACAねが公開した「有心論」の“コソ練”動画
映像では、アコースティックギターを手に「有心論」の一節を柔らかな歌声で披露。投稿には「RADWIMPSさん20周年おめでとうございます。昔から聴いてきた曲、参加できて嬉しいです。有心論コソ練した記録置いときまする。」とのメッセージが添えられ、原曲へのリスペクトと深い思い入れが伝わる内容となっている。
SNS上では「ACAねさんが歌う有心論、最高です」「フルで聴けるのが楽しみすぎる」「最愛の歌手が不朽の名曲を歌ってくれてうれしい」といった声が相次ぎ、コメント欄は国内外のファンからの反応であふれている。
また、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語など、多言語での投稿も目立ち、グローバルな注目度の高さもうかがえる。
ACAねは第3弾アーティスト発表時のコメントでも、「自作以外の曲をRECして形に残すのは初」であることを明かしており、今回の弾き語り映像によりファンの期待はいっそう高まっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は11月19日に発売予定。今後も参加アーティストが1日1組ずつ発表されていく。
