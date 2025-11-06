夫のスマホを見てしまったとき、思いがけない真実を知ってしまうことがあるようです。それが女性関係だと現実を受け止めきれず、見て見ぬふりをしたくなりますよね。

今回は、不倫夫に逃げずに立ち向かった女性が慰謝料をもらって離婚できた話をご紹介いたします。

意を決して証拠集め

「夫のスマホから連続で通知音がしたのでチラッと見たら、女の人からのLINEでした。気になってスマホを見てみると、その人とは頻繁に連絡をとっていることがわかりました。さらに夫のSNSを見たらその女の人のアカウントを発見したのですが、堂々と夫との２ショットを投稿していたんです……。

でも確実に不倫だといえる証拠はないし、そもそも夫のタイプの女の人って感じではないんですよね。2ショット写真が投稿されたのは最近の日付だったけど、夫は仕事漬けで休みの日も寝てることが多くて、ほとんど家にいたし……。そんなことを悶々と考えていると、ふと『自分が安心したい言い訳を探してるみたい』と現実から逃げようとしていることに気づきました。

このままじゃダメだと思って、意を決して不倫の証拠を集めることに。不倫相手のSNSをもっと細かくチェックすると、夫からもらったであろうプレゼントの写真や、記念日デート、さらには体の関係をもったことを匂わせる投稿などを見つけました。それらの証拠を元に夫を問い詰めると、不倫を認めて謝られたけど、慰謝料を請求して離婚しました。勇気を出して不倫夫に立ち向かってよかったと思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 夫に不倫疑惑が浮上したら、現実から目を背けたくなりますよね。証拠集めや離婚に向けて話し合いをするのは精神的につらいですが、自分の幸せと尊厳のためにも向き合うことが大切です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。