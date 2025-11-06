警察官がライフル銃でクマ駆除へ…銃器対策部隊を秋田と岩手にきょうから派遣しクマの急所学び射撃訓練も

各地でクマによる被害が相次ぐ中、警察庁は、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除できるように、国家公安委員会規則を改正しました。

政府からの指示に対応したもので、これを受け、秋田県と岩手県に他の都道府県警の銃器部隊が派遣されました。

今年度はクマによる被害が全国で相次ぎ、環境省によりますと、5日現在死亡した人の数は13人と過去最多となっています。

政府として対策を進める中、木原官房長官は先月、警察官によるライフル銃を使用したクマ駆除の検討を指示していました。

こうした中、警察庁は6日、警察官が現場でライフル銃を使用してクマを駆除できるようにするため、ライフルなど特殊銃の使用目的を定めた国家公安委員会規則の改正を行いました。

新たな規則は11月13日に公布、施行されます。

これに伴い、警察庁はきょう6日からクマによる人的被害が深刻な秋田県と岩手県に他の都道府県警の銃器対策部隊を派遣しました。

派遣された警察官は現地の猟友会と連携して、クマの生態や急所に関する射撃部位を学ぶと同時に、射撃訓練などを行ったあと現場に配置される予定です。

部隊は、秋田県と岩手県にそれぞれ4人1組のチームが2組編成派遣され、2週間単位で、対応に当たると言うことです。