リンナイ、上期経常が13％増益で着地・7-9月期も28％増益

リンナイ <5947> [東証Ｐ] が11月6日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.2％増の252億円に伸び、通期計画の535億円に対する進捗率は5年平均の43.0％を上回る47.2％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の282億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比27.6％増の145億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.8％→11.5％に上昇した。



株探ニュース

