障害を持ちながら夜逃げを決意した女性に涙！娘のお金を散在し暴力を振るう父親からの逃亡が「かっこいい」【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の39話を紹介するとともに、夜逃げしたあとの依頼者の状況についても伺った。
■「母が亡くなってからずっと1人で生きてきた」依頼者
詳細は特定を避けるため話せないとしながらも「こうやって作品に登場しているということは、詳細を聞きに再度インタビューさせていただいたので、安全な所で今も生きているということです。元気です！」と依頼者の現在について教えてくれた作者の宮野シンイチさん。本作「夜逃げ屋日記」では、実際に夜逃げ屋スタッフとして働いた宮野さんの体験談がリアルに描かれている。
39話での依頼者は障害を持ち、車いすに乗りながら生活をするホノカさん。娘のお金を散在し暴力を振るう父親から逃げ、新たな生活のため無事に夜逃げ先のアパートに到着すると早速荷解きを始める。
夜逃げ屋社長の「これから1人でやって行けそう？」の言葉に、「母が亡くなってからずっと1人で生活して来ましたから、もう慣れっこです」と話すホノカさん。宮野さんは夜逃げ屋スタッフとしてサポートしながらも、弱さを見せずに毅然とした態度をとるホノカさんのことを「かっこいい」と思うのであった。
宮野さんが漫画家であることを打ち明け、ホノカさんのことを描いていいか訊ねると、ホノカさんは「描いてもいいけど、図々しい人間っていう描き方はしないでほしいな」と素直な気持ちを漏らした。"これまで自分なりに一生懸命生きてきた"…そんな思いが込められた静かな呟きに、宮野さんは「この姿を一生忘れない」と心に刻む。
フィクションではない、実話を描いた本作が気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の39話を紹介するとともに、夜逃げしたあとの依頼者の状況についても伺った。
詳細は特定を避けるため話せないとしながらも「こうやって作品に登場しているということは、詳細を聞きに再度インタビューさせていただいたので、安全な所で今も生きているということです。元気です！」と依頼者の現在について教えてくれた作者の宮野シンイチさん。本作「夜逃げ屋日記」では、実際に夜逃げ屋スタッフとして働いた宮野さんの体験談がリアルに描かれている。
39話での依頼者は障害を持ち、車いすに乗りながら生活をするホノカさん。娘のお金を散在し暴力を振るう父親から逃げ、新たな生活のため無事に夜逃げ先のアパートに到着すると早速荷解きを始める。
夜逃げ屋社長の「これから1人でやって行けそう？」の言葉に、「母が亡くなってからずっと1人で生活して来ましたから、もう慣れっこです」と話すホノカさん。宮野さんは夜逃げ屋スタッフとしてサポートしながらも、弱さを見せずに毅然とした態度をとるホノカさんのことを「かっこいい」と思うのであった。
宮野さんが漫画家であることを打ち明け、ホノカさんのことを描いていいか訊ねると、ホノカさんは「描いてもいいけど、図々しい人間っていう描き方はしないでほしいな」と素直な気持ちを漏らした。"これまで自分なりに一生懸命生きてきた"…そんな思いが込められた静かな呟きに、宮野さんは「この姿を一生忘れない」と心に刻む。
フィクションではない、実話を描いた本作が気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。