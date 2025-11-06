

新規事業というのは、「大変なわりに数字としては小さい」という程度のものなのでしょうか（写真：takeuchi masato／PIXTA）

【話題の書籍】「新規事業のプロ」が「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版『新規事業の経営論』

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影をひそめ、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

これまでに230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著『新規事業の経営論』を上梓した。

「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売たちまち重版が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。

その麻生氏が、「新規事業に関わる人全員」が絶対に知っておくべき"そもそもの大前提"について解説する。

日本を代表する多くの大企業に「新規事業に求める『売り上げ規模』」について質問をすると、「100億円」という数字が、よく会話に登場します。

面白いことに、連結売上高3兆円の企業グループでも100億円という数字が出てくるし、3000億円の企業グループの経営者からも「100億円」という言葉が出てきます。

はたして「100億円」というのは何か魔法の力を持った数字なのでしょうか？

残念ながら、100億円という数字を、根拠とロジックを持って解説されたケースはほとんどありません。

100億円はたんに「キリがいいから、なんとなく」掲げられる数字の代表例なのです。

1000億円は目標設定としてはあまりに途方もなく、現実的じゃない。だからといって10億円だと目指すリアリティはあるかもしれないが「ほとんど見えない」。

そんな中で、まあ「少なくとも100億円あれば、なんとなく意味が語れそう」というイメージから「耳ざわりのいい数字」として語られていることが多いように思います。

100億円とは、明確な目標がないのでなんとなく語られる数字の代表例であり、 100億円というキリのよい数字が登場するということは、新規事業に対する「明確な目標」が設定できていない証拠のようなものでもあるのです。

新規事業に「明確な数値目標」は設定されている？

はたして、みなさんの所属企業では、新規事業領域に対して明確な数値目標は設定されていますか？

その目標はロジックを伴って設定し、語られていますか？

残念なことに、新規事業に対して明確な数値目標を設定できている企業経営者は多くありません。

新規事業を生み出す仕組みを実装しつつある多くの新規事業部門がいま直面している課題である「生み出したところで経営に認めてもらえない」という状況は、そもそも企業経営者が新規事業に対して求めるものを明確にできておらず、目標設定がなされていないことにも起因するのです。

「新規事業への目標設定」というテーマを考えるにあたって、前提として知っておいてほしい真実があります。

それは、新規事業はそもそも単体では「100億円になんて届くはずがない」という厳然たる事実です。

新規事業は単体では「100億円に届くはずがない」

新規事業とは、最も成功させたときに、どのくらいの売り上げと利益を企業にもたらすことができるものなのでしょうか。

その観点で、新規事業に携わる経営者が知っておくべきベンチマーク数値があります。それは「グロース上場企業」の成長曲線です。

グロース上場企業といえば、裸一貫、ゼロから立ち上がった数ある新興企業の中でも「最も優秀に」新規事業を成長に乗せられた企業といっても過言ではありません。

そんな、グロース上場企業の成長曲線を見れば、日本の新規事業の「最高峰のパフォーマンス」を知ることができます。

はたして、最高峰の成長曲線とはどのくらいの規模にのぼるものでしょうか。

2024年にグロース市場に上場した新興企業が、創業から上場までにたどった売り上げと利益の平均値を出し、データの足りない部分は推定も含めてモデル化したデータがあります（2025年、アルファドライブ作成）。

詳しくは『新規事業の経営論』の中で解説していますが、それらのデータを見てわかる「グロース上場企業の平均値の真実」、それは「創業から上場まで10年」そして上場時の「売り上げは30億円」「経常利益は3億円」「成長率は40％」になります。

これが日本の新規事業における「最高パフォーマンス」であり、新規事業が目指す数字の「相場感」でもあります。

それでは、この数字は「どんな意味を持つ数字」なのでしょうか？

ちなみに、ひとりの起業家でもあり、幾度となく企業内でも新規事業を立ち上げてきた私自身が「ゼロから新しい事業を立ち上げたリーダー」としてこの数字を見て思うこと。

それは、「この業績は圧倒的にすごい」という感情です。

「10年もかかるわりに、たったの30億円か」

そう。新規事業を立ち上げる当事者の感覚からすれば、「売り上げは30億円」「経常利益は3億円」「成長率は40％」は、まさに最高レベルの数字であり、「これができたら本当に心の底からすごい」といえるパフォーマンスなのです。

しかし、この数字を、新規事業を立ち上げる当事者の目線ではなく、巨大な既存事業を抱えるひとりの経営者の目線でとらえた場合には、どう見えるでしょうか。

そう、「こんなものか」なのです。

たとえばグループ連結売り上げ3000億円を誇る巨大企業において、任期が4年の経営者からすれば「10年もかかるわりに、たった30億円か」でしかないのです。

単体の新興企業だったら上場できるくらいに「すごい数字」なのに、その企業経営者から見れば「せいぜい全体の1％程度でしかない」のです。

この数字を前提として認識しているかどうかはわかりません。

しかし、多くの企業経営者にとって、新規事業とは、肌感覚として「大変なわりに小さい」という「ある種の正しいイメージ」があるからこそ、新規事業に対する「明確な目標」を設定することができないでいるのです。

それでは、新規事業は「大変なわりに数字としては小さい」という程度のものなのでしょうか。企業経営において、意味ある数字インパクトをもたらすことなんて不可能なものなのでしょうか。

違います。

断言しますが、新規事業とは、それを生み出したあとに「適切な形」で経営者が活用することさえできれば、企業全体の価値を非連続的に高める存在に昇華させることができるものです。

生み出したあと「適切な形」で経営者が活用できるか

企業価値1000億円の既存事業をがんばって伸ばしても、どうやっても 1100億円程度までしか企業価値の向上が見えない。そんな企業グループにおいて、2000億円や3000億円といった非連続的な企業価値の向上を実現するための仕掛けに昇華させることができます。

しかし、新規事業単体のパフォーマンスは「日本最高の起業家」が取り組んだところで「10年で30億円」というのも厳然たる事実です。

では、どうしたらいいのでしょうか？

考え方を変える必要があります。新規事業とは「単体で放置する」ものではないのです。

生み出した新規事業は、それ単体を大きくすることが目的なのではなく、企業全体を変革するための「キラーカード」として取り扱うこと。

つまり、生み出した新規事業という「要素」を、後続の経営行為に「接続していく」。

そうすることで「インパクトレベル」を引き上げ、「意味を持つもの」にしていける行為こそが、いま日本の大企業にとって求められている「新規事業の正しいトリセツ」なのです。

（麻生 要一 ： 『新規事業の経営論』著者・アルファドライブ代表取締役社長兼CEO）