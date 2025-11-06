機能美が際立つ【マムート】のデイパック！洗練された収納力で日常を彩る逸品がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
アウトドアでも街でも活躍！【マムート】のバックパックで軽快に持ち歩ける毎日を、Amazonで販売中！
マムートの伝統を称賛する特徴が散りばめられた,高性能デイパック。幅広バックルと直線的なデザインが特徴で,マムートの創業年のエンボス加工や山のプリントが施されている。ミニカラビナはクライミングとの関連性を象徴していて,セーフティオレンジのディテールも印象的。内側には整理用コンパートメントとラップトップコンパートメント内蔵。ソフトなパッドが入ったショルダーストラップは,長さ調整ができます。マムートミニカラビナ付き。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スタイリッシュなデザインに実用性を兼ね備えたデイパックで、通勤や普段使いにちょうど良い15Lサイズとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
15インチのノートパソコンも収納できるパッド付きコンパートメントを備え、ビジネスにも対応できる。
軽量な素材に加え、背面とショルダーハーネスにはクッション性があり、長時間でも快適に背負える。
→【アイテム詳細を見る】
ブランドロゴ入りのカラビナや背面のプリントなど、細部までこだわりを感じられるデザインに仕上がっている。
アウトドアでも街でも活躍！【マムート】のバックパックで軽快に持ち歩ける毎日を、Amazonで販売中！
マムートの伝統を称賛する特徴が散りばめられた,高性能デイパック。幅広バックルと直線的なデザインが特徴で,マムートの創業年のエンボス加工や山のプリントが施されている。ミニカラビナはクライミングとの関連性を象徴していて,セーフティオレンジのディテールも印象的。内側には整理用コンパートメントとラップトップコンパートメント内蔵。ソフトなパッドが入ったショルダーストラップは,長さ調整ができます。マムートミニカラビナ付き。
→【アイテム詳細を見る】
スタイリッシュなデザインに実用性を兼ね備えたデイパックで、通勤や普段使いにちょうど良い15Lサイズとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
15インチのノートパソコンも収納できるパッド付きコンパートメントを備え、ビジネスにも対応できる。
軽量な素材に加え、背面とショルダーハーネスにはクッション性があり、長時間でも快適に背負える。
→【アイテム詳細を見る】
ブランドロゴ入りのカラビナや背面のプリントなど、細部までこだわりを感じられるデザインに仕上がっている。