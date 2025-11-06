「俺、9月で65歳になるけどまだまだ元気だし、ずっとこの部署で働きたいんだけど大丈夫だよね？」昼休みの何気ない会話から始まった、ある再雇用社員の雇用をめぐるトラブル。定年後も再雇用で働き続けたAさんは、65歳以降も当然同じ職場で働けると考えていた。しかし会社側の答えは「NO」。2021年の法改正で、70歳までの就業機会確保が努力義務化された今、65歳以降の再雇用就業はどうなっているのだろうか？（社会保険労務士 木村政美）

＜甲社概要＞

都内にある食品製造・卸販売会社。従業員数400名。

＜登場人物＞

A：商品管理課所属で、Bの部下。60歳で定年後、再雇用社員として勤務。今年9月で65歳になった。

B：45歳。5年前製造課主任から商品管理課長に昇進した。

C：人事・総務部長（会社の人事部門の責任者）、50歳。

D：Aの同期で、入社時から商品管理課所属。定年後、再雇用社員として勤務し、今年6月で65歳になったが、7月以降も再雇用社員として1年契約を結んだ。

E：甲社の顧問社労士

元課長のA。65歳で再雇用も終わるが、この後どうする？

6月中旬の昼休み。昼食を終えたAは、B課長と休憩室で一緒にお茶を飲んでいた。その時Aが、唐突にB課長に尋ねた。



「そうそう……Bさん。俺、9月で65歳になるけどまだまだ元気だし、ずっとこの部署で働きたいんだけど。大丈夫だよね？」

「それは近々、C部長から説明がありますよ。人事権があるのは私じゃなくて、C部長ですから」

「でも、人事評価表を作るのは課長のBさんでしょ？私がここに残れるよう、ちゃんと書いてね。頼んだよ」

Aは大学卒業後、甲社に入社。最初の10年間は総務課、その後は商品管理課で勤務。定年時は課長職に就いていた。退職後は主任として、同じ部署で1年契約の再雇用社員として働き続けたのだが……。

Aが席を離れると、B課長は「はあーっ……」と深いため息をついた。

