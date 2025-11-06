「本当に17歳以下なのか」衝撃の５−０圧勝！北朝鮮の“凄まじい強さ”に対戦国は脱帽！「圧倒的だ」「記録的な敗戦を喫するとは...」【U-17W杯】
現地11月４日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第１節で、グループGのエルサルバドルは北朝鮮と対戦。０−５で衝撃的な惨敗を喫した。
開始14分に先制を許したエルサルバドルは、前半アディショナルタイムにもPKで被弾。反撃を期した後半も86分、88分、90＋５分に失点し、一矢を報いることもできなかった。
エルサルバドルの『el Grafico』は「ファン・カルロス・セラーノ監督が率いるU-17代表は、戦術的に優れた規律を持つアジアのチームに敗れた。 時折改善を見せたものの、勝利はもちろん、引き分けにも至らなかった」と報じた。
また、同メディアのYouTubeチャンネルでも、この試合について取り上げると、同国のファンからは次のような声が上がった。
「北朝鮮が強豪国であることがわかった」
「CONCACAF予選は最も簡単だから、このようなスコアになるんだ」
「北朝鮮はピッチのあらゆる場面で圧倒的に優位だった。このレベルでプレーするには、あまりにも実力不足だった」
「北朝鮮に記録的な敗戦を喫するとは...」
「相手は本当に17歳以下なのか」
「15歳か16歳だって言い訳をしているが、北朝鮮は50歳くらいだったんじゃないか。言い訳ばかり。もううんざりだ」
「コロンビアには10−０か」
初戦でつまずいた中米の雄は現地７日の第２節で、コロンビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
