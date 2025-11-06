SixTONESのジェシーと2PMのCHANSUNG（チャンソン）がInstagramでコラボ投稿。韓国で食事を楽しんだ様子を公開し、注目を集めている。

■ジェシーがチャンソン（2PM）の肩を抱き、一緒に爆笑！

これまで『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）や『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）などのバラエティ番組で共演したジェシーとチャンソン。仲を深めていたふたりは、8月にジェシーが渡韓した際、一緒に食事をしたようだ。

動画は、ふたりがお揃いの紙エプロンを付け、仲良く肩を組んで爆笑するカットからスタート。お客さんで賑わうお店でおいしそうな焼肉に舌鼓を打ちながら、話に花を咲かせるジェシーとチャンソンの姿がフォトジェニックに捉えられている。その後一緒に夜道を歩き、ジェシーはチャンソンの肩を抱いて「友人のチャンソンさんです。まだ16歳です！うっそー！」とおどけてみせた。

最後は、ふたりで空に浮かぶ満月を指差したシーン。ジェシーは「今日はスーパームーンという事で（日本は曇りで見れなさそう） 韓国の満月をじぇしじぇしご覧ください！」と、粋なメッセージをファンに贈った。

チャンソンもストーリーズで「ジェシー 楽しかった」と投稿。ジェシーが「次どこ行きます～？」と聞くとチャンソンは「ジェシーが行きたいところどこでも」と返し、仲の良いやり取りが繰り広げられた。

SNSでは「そんなに仲良かったんだ！」「日韓トップアイドルの交流！」「この未来は想像してなかった」「びっくりだし嬉しい」「2人でドカ笑いしてて兄弟みたい」「友達なの知らなかった！」「ジェシーほんと交流関係スゴすぎ」「笑い方が同じで可愛い」「ふたりの笑顔が最高」「SixTONESと2PMコラボが出来たら嬉しい」と多くの反響が起こっている。

