三共興、今期経常を一転20％減益に下方修正

三共生興 <8018> [東証Ｓ] が11月6日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比16.1％減の12億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の29億円→21億円(前期は26.3億円)に27.6％下方修正し、一転して20.4％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.6％減の8.9億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比28.4％減の4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.1％→6.6％に大幅低下した。



株探ニュース

