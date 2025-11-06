ロボット掃除機くらいの金額で番犬ロボが買える。

ロボット開発が黎明期ともいえる今の時代。つい先日お手伝いロボの「NEO」の発売がアナウンスされました。

お値段305万円。お手伝いロボのNEOがいよいよ発売へ

ただ、そのお値段は、サポート＋3年保証付きで305万円の一括払い。どこまでやってくれるか分からないロボットに、そこまで出すのはうーん…って感じですよね。

番犬ロボなら16万円

家事の手伝いなら複雑な作業が必要ですが、番犬くらいならそこまでじゃないはず。中国深センのDOBOTが作った「Rover X1」は、カメラやセンサーでの見回りや荷運びができる犬型ロボ。

そのお値段は7,499元（約16万円）と、305万円人型ロボよりハードルがガクンと下がります。

足は車輪に交換ができ、機動力が爆発的に向上します。背中には各種のアクションカメラがくっつけられたり、カゴを載せて荷運びも可能。全方向認識、デュアルヴィジョン追跡機能を駆使して自律的に動ける賢さです。

音声指示と顔認識もできて、アウトドアのお供や自宅警備、子どもと遊んでプログラミングも学べてSTEM教育にも一役買います。16万円でそれだけできりゃ大したモンです。

世界の犬型ロボ事情

ボストン・ダイナミクスの「Spot」は、家庭用ではないためか800万円。中国Unitreeの逆立ちやダンスもできる第2世代ロボ「Go2」は、Amazonで約77万円。

日本の愛玩犬ロボ「aibo」だと、一括払いで約45万円。なんかかわいくないしコケまくる小型犬ロボ「Sirius」は、約17万円といった感じ。

ザっと見るとピンキリですが、動画の通りに動けるのなら、16万円の番犬ロボは価格破壊ですね。エサも散歩も不要でシモの世話もナシとなれば、1匹お迎えしても良いかも？

