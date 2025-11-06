11時の日経平均は578円高の5万790円、アドテストが139.05円押し上げ 11時の日経平均は578円高の5万790円、アドテストが139.05円押し上げ

6日11時現在の日経平均株価は前日比578.39円（1.15％）高の5万790.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1050、値下がりは496、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を139.05円押し上げている。次いでファストリ <9983>が66.58円、フジクラ <5803>が57.16円、ダイキン <6367>が38.11円、ＳＢＧ <9984>が37.10円と続く。



マイナス寄与度は5.57円の押し下げでイオン <8267>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が5.01円、エムスリー <2413>が4.89円、ニトリＨＤ <9843>が4.89円、良品計画 <7453>が4.81円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他製品、電気・ガス、電気機器と続く。値下がり上位には鉄鋼、陸運、水産・農林が並んでいる。



※11時0分9秒時点



株探ニュース

