ワンフロア最大級の11ベッド！銀座ハリッチ「銀座本院」

N-LaBoが運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は、2025年11月27日(木)、「銀座ハリッチ 銀座本院」を旗艦店としてリニューアルオープン！

「銀座本院」をブランドの象徴として再設計し、ブランドの理念と技術を発信する中心地として、新たなスタートを切ります。

銀座ハリッチ「銀座本院」

店名：銀座ハリッチ 銀座本院

リニューアルオープン日：2025年11月27日(木)

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-11 GINZA YANAGI PLAZA8階

アクセス：銀座一丁目3番出口から徒歩2分、有楽町駅京橋口から徒歩4分、銀座駅C8出口から徒歩5分

営業時間：10:30〜21:00(最終受付は19:30まで)

定休日：不定休

電話：03-5801-5809

リニューアルオープンする「銀座本院」は、11ベッドを備えた銀座ハリッチ最大級のワンフロア店舗です。

クロスや照明といったインテリアにもこだわり、上品で落ち着きのある洗練された空間に仕上げられています。

ドレッサーには銀座の街並みを一望できる大きな窓を設置し、明るく柔らかな自然光が差し込みます。

日常の喧騒を忘れ、心身が整う特別なひとときを過ごせる空間です☆

銀座本院 オープニングキャンペーン

キャンペーン期間：2025年11月27日(木)〜12月29日(月)

対象：銀座ハリッチに初めてご来院のお客様

銀座ハリッチ銀座本院のオープンを記念して、銀座ハリッチに初めてご来院のお客様へ、「レチベイビーパック」が無料で追加されるキャンペーンが実施されます！

進化系レチノール「レチベイビー」を塗布した状態で鍼を行う事で、リフトアップと質感美を同時に叶えます。

なめらかで澄んだ若々しい肌へ導く施術をお得に体験できるチャンスです。

銀座ハリッチについて

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院です。

国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施しています。

極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。

ブランドの理念と技術を発信する中心地として生まれ変わる、銀座ハリッチの旗艦店。

洗練された空間で、独自の鍼灸技術を体験してみてはいかがでしょうか。

2025年11月27日にリニューアルオープンする「銀座ハリッチ 銀座本院」の紹介でした。

