4日に投開票された、アメリカ・ニューヨークの市長選挙。当選確実となったのは、民主党の候補でした。共和党のトランプ大統領は「共産主義者」と決めつけて批判し、補助金の制限をちらつかせてけん制しています。敵視する理由はどこにあるのでしょうか？

■「街が復活する可能性はゼロ」

藤井貴彦キャスター

『共産主義者が統治すれば、かつては偉大だったこの街が復活する可能性はゼロだ』。アメリカのトランプ大統領が、ニューヨークの市長選挙に関してSNSにこんな投稿を行いました」

■マムダニ氏「腐敗の文化に終止符」

藤井キャスター

「4日に投開票されたニューヨークの市長選挙で当選確実となった、民主党のゾーラン・マムダニ氏。日本時間の5日午後、『トランプのような億万長者が、税金を逃れ減税を悪用してきた腐敗の文化に終止符を打つ！』と演説しました」

「トランプ氏が敵視している人物が、ニューヨーク市長になることが確実になったということです。どんな人物なのでしょうか？」

■イスラム教徒がNY市長になるのは初

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「マムダニ氏は34歳。インド系の両親のもとに生まれたイスラム教徒で、7歳の時に家族とニューヨークに来た移民です。アメリカメディアによると、イスラム教徒がニューヨーク市長になるのは、初めてのことだといいます」

「過去にはラッパーとして活動したこともありました。また、SNSを使って自身の政策を拡散するなど、ネット戦略を駆使して若者に支持されました」

■ほぼ無名で立候補→多くの支持

小栗委員

「立候補した際、マムダニ氏はほぼ無名だったそうです。そこから公営バスの無料化や富裕層への増税などを訴えて、多くの支持を集めました。任期は4年間ですが、懸念されるのがトランプ氏との関係です」

「この2人はどちらも中間層の人たちにアピールしようとしていますが、民主社会主義者を自称するマムダニ氏のことを、トランプ氏は共産主義者だと決めつけて敵視しています」

「そしてSNSでニューヨーク市について『大統領として、必要最低限の金額以上に金をつぎ込むつもりはない』などと、補助金を制限するとしてけん制しています」

■アメリカ政治を占う重要なポジション

藤井キャスター

「敵視する理由は何なのでしょうか？」

小栗委員

「アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授は『ニューヨーク市長というのは、あえて言えば東京都知事と同じような存在。アメリカの政治を占う上で、重要なポジション』と言います」

「そのためこの選挙で負けたら、トランプ氏の自由経済か、マムダニ氏の共産主義の戦いかと自ら位置づけたトランプ氏の路線が否定されることになってしまいます」

「そして来年の中間選挙に向けた共和党の戦略、さらに憲法では禁じられている大統領3期目を目指す道筋に影を落とすことになってしまう。小谷教授は、トランプ氏がそのことに危機感を持っているからだと指摘しています」

（11月5日『news zero』より）