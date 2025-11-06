小樽観光協会と余市観光協会が連携して、北海道小樽市のサンモール一番街で８、９日に開催する「ＹＯＩ―ＴＡＲＵ味覚祭２０２５」に、まちづくりに取り組む市内の高校生連合チーム「青春イモ部」が出店する。

後志産のジャガイモなどを使ったオリジナルのメニューを提供する。

青春イモ部は、毎年９月に市内で開催されている「北運河ナイトマーケットＹｕｍｍｙ（ヤミー）市」の実行委員会に所属する高校生で結成したグループ。小樽潮陵、小樽桜陽、小樽未来創造、小樽水産の４校の生徒約２０人が中心となって、小樽を盛り上げる活動に日々取り組んでいる。

今回は、味覚祭のために開発した「焼きイモ部リュレ」（ブリュレ）と「真狩産イモストローネ」（ミネストローネ）のほか、大学芋ならぬ「高校イモ」を販売。学校ジャージー風の「イモジャー」をユニホームにして接客するという。

「ダサい？いいえ、イモいです！」をキャッチコピーに、メンバーらは「小樽と食卓に欠かせないイモを目指してイモすので、応援よろしく」と張り切っている。

味覚祭には、青春イモ部を含め小樽と余市から計１０店舗が出店。「りんご皮むき世界選手権」なども開かれる。詳細は公式ホームページ（https://www.yoi-taru-project.com/yoi-taru-mikakusai2025)で。