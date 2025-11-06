イスラエルのテレビ番組で、ガザでの拘束中に性的暴行を受けたと訴える元人質の男性/“Hazinor”, Channel 13

テルアビブ（CNN）最近解放されたイスラエル人の元人質1人が、パレスチナ自治区ガザ地区での拘束中に「恐ろしく」かつ屈辱的な性的暴行を受けたと主張している。

ロム・ブラスラフスキーさんは2023年10月7日、イスラエル南部で開催された野外音楽フェスティバルで警備員として働いていた。このほどチャンネル13の番組のインタビューで語ったところによれば、ブラスラフスキーさんはフェスティバルが奇襲を受けた後、パレスチナの武装組織「イスラム聖戦」に拘束された。拘束中は裸にされ、縛られたという。

拘束中に性的暴行を受けたと公に訴えた男性の人質はブラスラフスキーさんが初めて。

21歳のブラスラフスキーさんは、途中で声を詰まらせながら当時の状況を振り返った。それによると、自身は極度の疲労で餓死寸前だった。神に助けを求めたものの、心の中では何が起きているのか分からず混乱していたという。

ブラスラフスキーさんは、その時「明らかな」性的暴行を受けたと主張。相手の目的は自身の尊厳を打ち砕くことにあったと述べたが、暴行の具体的な内容については「話したくない」とした。

CNNはイスラム聖戦にコメントを求めている。

ブラスラフスキーさんは、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意に基づき、2年以上監禁された後、先月解放された最後の存命の人質20人の1人だった。ブラスラフスキーさんを拘束したイスラム聖戦は、ガザに拠点を置くパレスチナの武装組織で、ハマスと連携し、同じく紛争中にイスラエル人を人質として拘束していた。

イスラム聖戦は今年初め、衰弱したブラスラフスキーさんの映像を公開した。映像を見た父親は、息子とは思えないほど変わり果てていたと発言。母親は息子について、食料と引き換えにイスラム教に改宗するよう圧力をかけられたと、イスラエルのメディアに対し語っている。

ブラスラフスキーさんはインタビューの中で、性的暴行を「地獄」と形容。そうした行為が連日続いたことを示唆した。

他のイスラエル人の人質も、ハマスに拘束されていた間に性的暴行や虐待を受けたと主張しているが、ハマス当局はこの主張を繰り返し否定している。

紛争下の性的暴力に関する国連特別代表プラミラ・パッテン氏も昨年、ガザの人質が性的虐待を受けたという「明白かつ説得力のある」情報を発見したとする報告書を発表した。