日本時間の11月2日に、カナダ・トロントでおこなわれた大リーグのワールドシリーズ第7戦。ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズに逆転勝ちをし、2年連続9度目の栄冠に輝いた。

今回の優勝は球団初の2連覇であり、ファンは大歓喜。4日にロサンゼルス市内で行われた優勝パレードには推定22万5000〜25万人が集まったと言われている。今季、投打の二刀流でチームを支えた大谷翔平選手（31）は妻の真美子さん（28）とともにパレードのバスに搭乗し、中継局のインタビューに応じると「こうやってみんなで喜べるのが何より素晴らしい経験」と充実した表情で語った。

その後、選手らはドジャーススタジアムでの祝勝会に参加。選手らは家族と一緒にステージに置かれたワールドシリーズ優勝トロフィーとの記念撮影を楽しんでいた。

そんななか、真美子さんが注目を集める場面があった。大谷選手とともにトロフィーに近寄り、撮影タイムを待っていた真美子さん。その際、先にトロフィーとの撮影を終えたムーキー・ベッツ選手（33）夫妻に話しかけられた。

ベッツ選手がまず大谷選手に挨拶すると、大谷選手は真美子さんに笑顔で何か言い、その後、ベッツ選手と大谷選手の会話が続いた。それを横で見ていた真美子さんだったが、ベッツ選手が大谷選手に耳打ちすると、大谷選手は何度か頷いた後、笑顔を見せた。そして真美子さんも微笑むと、ベッツ選手は真美子さんに向かっても何かを話した。続けてベッツ選手の妻ブリアンナさんも真美子さんに話したところ、真美子さんは上を向いて大きく口を開けて“大爆笑”したのだ。

この様子は、アメリカのテレビ局・FOX 11 Los AngelesのYouTubeチャンネルの中継動画に映り込んでいた。すると、このシーンを切り取った動画や写真がXで拡散されることに。さらに、なかなか見ることのない真美子さんの爆笑姿に、

《ベッツと大谷くんと真美子さんが話してて、真美子さん、大爆笑 何話してたんだろう？？》

《何話してたんだろ 真美子さん爆笑してますね》

《ムーキーがなんか言って真美子さん爆笑してたの良かったな》

《真美子さんめちゃウケてる》

といった声があがった。あるスポーツ紙記者は「大谷夫妻とベッツ夫妻は仲良しなんです」と切り出すと、こう語る。

「まずベッツ選手は大谷選手のことをリスペクトしています。1月、ベッツ選手は会見で昨年のワールドシリーズで左肩を負傷しながらも大谷選手が試合に出場したことについて『ベストなプレーができないにもかかわらず、打線に（大谷が）いるだけで大きな助けになった。彼がチームの勝利を重要視していることを示している』と尊敬するように語っていました。9月には試合中、ベンチでベッツ選手の肩に手を添えながら大谷選手が笑顔で話しかける、仲睦まじい姿も目撃されています。

また真美子さんは、ブリアンナさんとドジャース夫人会の間で交流があるようです。2日、フレディ・フリーマン選手（36）の妻であるチェルシーさんはInstagamに、チェルシーさん、ブリアンナさん、真美子さんのスリーショットをアップ。3人はドジャースのユニホーム風のブルゾンを着ており、中央をチェルシーさんにして、ブリアンナさんと真美子さんが両端から挟む形のスリーショットでした。

大谷夫妻は昨年11月、ベッツ夫妻が主催したホームパーティにも参加しています。夫婦同士で深い親交があるため、思わず真美子さんもフランクな姿を見せたのかもしれませんね」（スポーツ紙記者）