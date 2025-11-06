大人の体型カバーに！【しまむら】ガバッと羽織るだけ！「優秀ロングジャケット」

「本格アウターは早いけど、薄すぎる羽織じゃ物足りない」--そんな時期にちょうどいいのが【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】の「ロングジャケット」。ゆるめシルエットで腰まわりをカバーしてくれたり、ドロストで目線をアップしてくれたりという、優秀デザインをピックアップします。ガバッと羽織るだけで大人の余裕を感じるスタイルが完成しそう。

ドロストでシルエットを変化できる！

【しまむら】「ジャケット」\3,289（税込）

ウエストと裾にドローストリングが付いていて、シルエットを自在に調節できるのがポイント。ゆるっと羽織ればこなれた印象に、ウエストを絞ればすっきりとした大人シルエットに早変わりします。裾を軽く絞ると、ほどよく丸みのあるバルーンフォルムになり、旬のムードを演出。気分やシーンに合わせてアレンジできる、着映え力の高そうな一枚。

ラフに羽織るだけで体形カバーもおしゃれ度アップも狙える！

ゆったりとしたシルエットで、気になる腰まわりやヒップをさりげなくカバーしてくれそうな一枚。腿くらいの丈感で足さばきがよさそうなので、自転車移動の多い日にも重宝しそう。トレンドのミリタリーテイストながらも、縦のラインがすっきりしているから大人っぽく上品な印象に。ボリュームのあるパンツともバランスよくまとまりそうなので、 “頼れる一枚” として活躍が期待できます。

ノーカラー × ギャザーできれい見えが叶いそう

【しまむら】「ギャザージャケット」\2,420（税込）

公式Instagramで「このくらいの薄手の羽織は気温が安定しない今の時期、本当に使えるアイテムです」と太鼓判を押されている一枚。ノーカラーにほんのりギャザーを効かせたデザインで、シンプルなトップスにさっと重ねるだけでおしゃれに見えそう。気になる腰まわりをふんわり包み込みながら、ウエストをきゅっと絞ればメリハリをつけられるのも魅力です。

高めギャザーで脚長見え！ 淡色で優しげオーラも

ドローストリングによって高めの位置にできるギャザーが腰位置を自然に引き上げて見せてくれそうなので、脚長効果も期待できます。淡いベージュの優しいトーンが顔まわりを明るく見せ、ワンピースの上から重ねても重たくならず軽やかに決まりそう。体型を包み込むシルエットながらも品よく見える、大人にうれしい一枚となりそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON出典です。

writer：Sara.K