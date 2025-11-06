M!LK佐野勇斗、アクスタずらり“実家テレビの上”が話題「衝撃の数」「オタクすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/06】M!LKの佐野勇斗が11月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。実家を公開した。
【写真】27歳アイドル「アクスタが衝撃の数」実家のテレビ公開
佐野は「実家でエスケイプみておる。みてるー？」とコメント。自身と女優の桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜よる10時〜）が画面に映った実家のテレビの写真を公開。テレビの上には何種類ものM!LKのメンバーのアクリルスタンドがずらりと並べられている。
この投稿に、ファンからは「実家の勇斗推しがすごい」「テレビの上がオタクすぎる」「アクスタが衝撃の数」「M!LK愛に溢れてる実家」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗、実家公開
◆佐野勇斗の投稿に反響
