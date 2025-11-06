沢村一樹「びっくりするじゃないですか？」人気女優の顔の小ささに言及「地球の生命体も色々多様性があるんだな」
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の松本若菜と俳優の沢村一樹が、4日放送のTBS系「バナナサンド」（毎週火曜よる8時〜）に出演。松本の顔の小ささに盛り上がる一幕があった。
【写真】共演者驚愕 小顔すぎる41歳人気女優
スタジオトークで松本は「（ラーメン）食べます。大好きです」と告白。共演者から「そんなに食べないでしょ？」とツッコまれるも「2日前もつけ麺の大盛りを頼みました」と明かし、出演者は驚きのリアクション。しかし、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀は「いやいや、そんな食べる人がこんな体型なるわけない。嘘をついている」と松本のスレンダーなスタイルを指摘し、疑惑の目を向けていた。
スタジオが盛り上がるなか、沢村は「顔の小ささにびっくりするじゃないですか？」と松本の顔の小ささについて言及。そして「今日ね、みんなで並ぶの楽しみだった」と明かし、お笑いコンビ・サンドウィッチマンらは「どういうことですか？」とツッコミ。すると沢村は「地球の生命体も色々多様性があるんだなと思って」とコメントし、周囲は笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
