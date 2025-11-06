井川遥「娘が最近ハマってる」料理を手作り「美味しそう」「お店レベル」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の井川遥が11月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】49歳2児のママ女優「お店レベル」手料理公開
井川は「娘が最近ハマってる麻辣湯？！こんなかんじ？って作ってみた なかなかおいしくでけた」（※原文ママ）とコメント。ねぎの乗った手作り麻辣湯の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お店レベル」「自分で作っちゃうのすごい」「いいお母さん」などと反響が寄せられている。
井川は、2006年11月に14歳上のファッションデザイナー・松本与氏と結婚。2009年6月に第1子、2012年7月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳2児のママ女優「お店レベル」手料理公開
◆井川遥、手作り麻辣湯披露
井川は「娘が最近ハマってる麻辣湯？！こんなかんじ？って作ってみた なかなかおいしくでけた」（※原文ママ）とコメント。ねぎの乗った手作り麻辣湯の写真を公開した。
◆井川遥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お店レベル」「自分で作っちゃうのすごい」「いいお母さん」などと反響が寄せられている。
井川は、2006年11月に14歳上のファッションデザイナー・松本与氏と結婚。2009年6月に第1子、2012年7月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】