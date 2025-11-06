東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、映画『ズートピア2』の公開を記念したスイーツが誕生！

「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をイメージした『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が発売されます☆

Disney(ディズニー) SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

スケジュール：

先行販売：2025年11月14日(金)〜先行販売店舗：Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB／10枚入 アクリルキーホルダーセット／4枚入 パッケージA ピンバッジセット／4枚入 パッケージB ピンバッジセット／等身大ブランケット／フェイスショルダーバッグ／アクリルキーホルダー／ピンバッジ／エコバッグ／ミニタオルA／ミニタオルB通常販売：2025年11月19日(水)〜通常販売店舗：【東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）】（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB／10枚入 アクリルキーホルダーセット／4枚入 パッケージA ピンバッジセット／4枚入 パッケージB ピンバッジセット／等身大ブランケット／フェイスショルダーバッグ／アクリルキーホルダー／ピンバッジ／エコバッグ／ミニタオルA／ミニタオルB【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店】（JR東京駅 八重洲北口改札外）取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」／10枚入／エコバッグ【羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前】（ゲート外）取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」／10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB／10枚入 アクリルキーホルダーセット／4枚入 パッケージA ピンバッジセット／4枚入 パッケージB ピンバッジセット／アクリルキーホルダー／ピンバッジ【羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）】取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」／10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB※2026年1月中旬頃までの販売です※人気商品のため早期完売の可能性があります※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります※販売店は予告なく変更する場合があります通販情報：受注期間：2025年11月17日(月)10:00〜販売店舗：公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、Yahoo!店取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」グッズコンプリートセット(通販限定)／10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB／等身大ブランケット／フェイスショルダーバッグ／アクリルキーホルダー／ピンバッジ／エコバッグ／ミニタオルA／ミニタオルB※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回、ディズニー・アニメーション映画映画『ズートピア２』の公開を記念して、ファン待望の『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新たに発売されます。

スマートフォンサイズのコンパクトさがかわいいスペシャル缶やステッカー付きボックスに、いつでも身に着けておきたくなる新作オリジナルグッズが盛りだくさん！

公式通販限定で、オリジナルグッズがぜ〜んぶ楽しめる「グッズコンプリートセット」も登場します。

『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、隠しきれない「ニック・ワイルド」の優しさを感じられる、バナナミルクシェイク味のショコラがはみ出したサンド。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”がサンドされています。

シャリッと一口かじると、お口いっぱいに優しいミルキー感が広がるスイーツです☆

ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入

価格：1,398円(税込)

数々の困難を乗り越え“最高のバディ”になった「ニック・ワイルド」」と「ジュディ・ホップス」」をデザインした『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の10枚入ボックス。

側面にも劇中で印象的なワンシーンを描き、隅々までこだわりたっぷりに仕上げられています。

お菓子の個包装にも、もちろん「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」が！

お菓子を食べるたび、ワクワクした気分にしてくれます。

さらに、10枚入ボックスはオリジナルステッカー付き！

フィルムカメラで自撮りしたような「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」がファンにはたまらないオリジナルデザインです。

全3種がランダムに入りますので、何が出るかは箱を開けてのお楽しみ☆

ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入

価格：各1,050円(税込)

種類：全2種類（4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB）

缶サイズ：12cm×9.5cm×3.5cm

※4枚入 パッケージA・パッケージBにステッカーはつきません

映画の中で印象的な「ニック・ワイルド」のお顔を描いたスペシャル缶。

視線を横に向けるパッケージAと、

サングラスを頭に乗せ笑みを浮かべるパッケージBが展開されます。

コンパクトなスマートフォンサイズなので、食べ終わった後も飾ったり小物入れにしていつでもそばに置いておきたいかわいさです☆

身に着けるたびに冒険のワクワクが止まらない、盛りだくさんのオリジナルグッズ

「ニック・ワイルド」を主役にしたオリジナルグッズが盛りだくさん！

等身大ブランケットやフェイスショルダーバッグ、さらにお菓子とのスペシャルセットも登場します。

公式通販限定で登場する「グッズコンプリートセット」は、全7種のグッズを全て集めたファンにはたまらないセット。

種類豊富で、いつでも身に着けておきたいお気に入りがきっと見つかるはずです。

ズートピア／等身大ブランケット

価格：2,300円(税込)

サイズ：約143×80cm

「ニック・ワイルド」の等身大サイズで作られた、迫力満点のブランケット。

大判サイズなので使い勝手も抜群です。

寒くなるこれからの季節は、オフィスやおうちでのリラックスタイムで手放せなくなりそう。

ズートピア／フェイスショルダーバッグ

価格：2,600円(税込)

「ニック・ワイルド」のフェイス型がインパクト抜群なショルダーバッグ。

ファスナーにあしらわれた肉球チャームが、思わずきゅんとしてしまうかわいさ☆

内ポケット付きで荷物もたっぷり入るので、推し活バッグとしてもおすすめです。

ズートピア／アクリルキーホルダー

価格：

・単品 860円(税込)

・ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 アクリルキーホルダーセット 2,090円(税込)

3種のアクリルチャームが付いたキーホルダー。

「ニック・ワイルド」に「ジュディ・ホップス」、お菓子のチャームが付いたここだけのオリジナルです。

バックや鍵につけたり、ひとつずつ分けて使えるので大切なお友だちと分けて使うことも可能。

10枚入ボックスとのスペシャルセットも登場します。

ズートピア／ピンバッジ

価格：

・単品 1,200円(税込)

・ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入 パッケージA ピンバッジセット 2,090円(税込)

・ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入 パッケージB ピンバッジセット 2,090円(税込)

トートバッグなどにつけて楽しめるピンバッジは、2種セットでラインナップ。

「4枚入 パッケージA」とお菓子をそのままピンバッジにしたようなオリジナルデザインです。

4枚入とのスペシャルセットは、プレゼントにもおすすめ！

ズートピア／エコバッグ

価格：1,600円(税込)

表裏で異なるデザインが楽しめるエコバッグ。

裏面には「ズートピア」の市街地に並ぶお店の看板をずらっと配置し賑やかに仕上げられています。

カラビナポーチ付きで、手軽に持ち歩き可能。

コンパクトなサイズ感なので、ちょっとだけ買い物をしたり日常使いに便利です。

ズートピア／ミニタオル

ミニタオルA

価格：各650円(税込)

種類・全2種類（ミニタオルA、ミニタオルB）

2枚合わせてゲットしたいミニタオル。

ミニタオルB

「ニック・ワイルド」の表情に使うたび元気をもらえそう。

カバンやポケットに忍ばせて、お出かけの相棒にいつでも持ち歩きたくなる雑貨です。

〈通販限定〉ズートピア／グッズコンプリートセット

価格：9,300円(税込)

受注開始日：2025年11月17日(月)

公式通販限定で販売されるグッズコンプリートセット。

ネクタイに手をかける「ニック・ワイルド」をデザインした等身大ブランケットや

反面に背中合わせの「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をレイアウトしたフェイスショルダーバッグ

気分に合わせて見せる面を変えられるエコバッグ

2パターンの「ニック・ワイルド」を描いたミニタオル

アニメタッチのアートを使用したアクリルキーホルダー

ピンバッジといった全7種のオリジナルグッズを全てセットにして届けられます。

※直営店舗では販売されません

イオンシネマでも販売開始

販売期間：2025年11月28日(金)〜2026年1月中旬ごろ

販売店舗：イオンシネマ 大日・心斎橋・幕張新都心・みなとみらい・大高

取扱商品：ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入／4枚入 パッケージA／4枚入 パッケージB／等身大ブランケット／フェイスショルダーバッグ／アクリルキーホルダー／ピンバッジ／エコバッグ／ミニタオルA／ミニタオルB

ディズニー映画『ズートピア２』公開に先駆け、『ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』をイオンシネマ5劇場でも販売。

映画を見終わった後も、「ズートピア」の世界を思う存分楽しむことができます。

※人気商品のため早期完売の可能性があります

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の公開を記念し「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のショコラサンドが誕生。

2025年11月14日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ズートピア／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

