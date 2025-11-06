ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。WSでMVPを獲得した山本由伸投手ら選手たちが着ていた一着に、日本人ファンは「めっちゃ欲しい」「絶対に買う」と熱視線を送っている。

黒地のジャケットに金色のワールドシリーズチャンピオン刺繍が輝く一着。山本ら選手やデーブ・ロバーツ監督がパレードで着用していたもので、背中には「LOS ANGELES DODGERS」のロゴが入っている。NIKE社の特製ジャケットのようで、同社と契約する選手が着用していた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のXで実際の映像を公開。文面には、「ヨシノブ・ヤマモトの黒と金のワールドシリーズチャンピオンジャケットは、これまでで一番ヤバいアイテム。一般発売されるかわからないけど、とにかく最高だ」と絶賛していた。

また「ドジャース・ネーション」の公式Xでもマンシーらが着用した姿が公開されると、日本人ファンからもコメントが殺到した。

「このスタジャンマジでほしい！！！！」

「Nikeの優勝ジャケット、まだどこにも売られておらず、なかなかお高くなりそう」

「ジャケットストアで探したけど売ってなくて残念」

「このスタジャンって発売あんのかな？めっちゃ欲しい」

「ジャケットめちゃくちゃカッコいい 販売してくれたら絶対に買う ていうか売ってくれ」

「このジャケット欲しいなぁ」

「ねぇ本当にこのジャケット一般販売ないんですか」

「これ販売されたら良いなぁ」

「Nikeさん 一般にも売ってくれ このジャケット」

まだ発売予定のない逸品を待望する声が多数届いていた。



