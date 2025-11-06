福留光帆、いま好きな人がいたら「すぐ同棲したい」「四六時中一緒にいたい」

タレントの福留光帆（22歳）が、11月5日に公開された、東宝MOVIEチャンネルの映画「平場の月」座談会で、「今、好きな人ができたりしたら、もう、すぐ同棲したい」と語った。



映画「平場の月」について、20代オトナ女子・福留光帆、30代オトナ女子・蛙亭イワクラ、40代オトナ女子・磯山さやかがトークしていく中で、福留にとって主人公たちは自分の親よりも年齢が高い設定のため、「うちの親がこれからこういうことがもしあるとするならば、ちょっとなんかこそばい」と話し、「大人ってこういう距離感なんだ、とは思いました」とコメント。



福留は「私だったら、今、好きな人ができたりしたら、もう、すぐ同棲したいんですよ。もう四六時中一緒にいたいので」と話し、映画と比べて自分は「ガキなんだなって思いました」と語った。